Lautaro Martínez brilla en la contundente victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso

FOTO: El 1x1 de la Selección argentina frente a Burkina Faso

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Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- En un amistoso internacional, el delantero Lautaro Martínez se convirtió en la figura principal de la Selección Argentina al contribuir decisivamente en la aplastante victoria por 7-0 ante Burkina Faso.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el atacante abrió el marcador con un remate cruzado tras un rebote de un penal fallido, además de ofrecer dos asistencias a sus compañeros.

En el encuentro, otros jugadores que se destacaron fueron Gianluca Prestianni y Nicolás Paz, quienes también tuvieron un desempeño notable, junto con las intervenciones positivas de Valentín Barco, Franco Mastantuono, Leonel Flores y Santiago Castro.

El combinado nacional mostró un dominio abrumador durante todo el partido, aprovechando la falta de resistencia de un rival que se presentó con un plantel diezmado y afectado por un largo viaje. En este contexto, Lautaro Martínez fue fundamental, asumiendo un rol protagónico y destacándose por su entrega y visión de juego.

El atacante del Inter marcó el primer gol al capitalizar un rebote de un penal fallado, demostrando su disposición para colaborar con el equipo más allá de su función como delantero. Se retiró unos metros del área para participar en la construcción del juego y, al pisar el área, siempre buscó a sus compañeros, lo que resultó en las asistencias a Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

En cuanto a Prestianni, tuvo un partido sobresaliente, siendo imparable en el costado izquierdo, mientras que Nicolás Paz también dejó su huella con destellos de su calidad y un gol.

Puntajes del partido ante Burkina Faso:

Emiliano Martínez: (6). En una noche tranquila para el arquero, tuvo una única atajada, evitando que el partido se tornara monótono.

Agustín Giay: (6). Se destacó en el aspecto ofensivo, ganando metros por la banda y realizando centros precisos, aunque debió cortar con falta en varias ocasiones.

Cristian Romero: (7). Mantuvo una actuación sólida, no perdió duelos aéreos y cerró bien las llegadas del rival.

Lisandro Martínez: (6). No fue exigido en defensa y se mostró seguro en la salida del balón.

Facundo Medina: (6). Cumplió en defensa y tuvo una buena participación en ataque, aunque no fue determinante.

Gianluca Prestianni: (8). Uno de los mejores del encuentro, con un gol y una asistencia, fue clave en el ataque.

Enzo Fernández: (6). Realizó un pase brillante, pero tuvo pocas intervenciones significativas.

Alexis Mac Allister: (7). Se destacó en ambas áreas, contribuyendo defensivamente y en jugadas de pelota parada.

Nicolás Paz: (8). Marcar el cuarto gol y mostrar destellos de calidad lo hicieron destacar en la noche.

Lautaro Martínez: (9). Con un gol y dos asistencias, su capacidad para hacer jugar a los compañeros lo consagró como la figura del partido.

Julián Álvarez: (7). Tuvo una oportunidad de gol, aunque no fue su mejor noche.

Suplentes que ingresaron:

Leonardo Balerdi: (5). No tuvo intervenciones destacadas.

Tomás Palacios: (6). Realizó un cierre efectivo ante un ataque rival.

Franco Mastantuono: (8). Su ingreso fue positivo, asistiendo a los extremos y anotando un gol.

Matías Soulé: (6). No se destacó en el encuentro.

Leonel Flores: (7). Buscó encarar y definir, aunque no tuvo la precisión de otros partidos.

Giuliano Simeone: (7). Ingresó como lateral derecho y anotó con un cabezazo.

Nicolás González: (6). Tuvo una buena llegada, aunque no concretó.

Exequiel Palacios: (6). Participó poco, pero filtró un buen pase a Santiago Castro.

Valentín Barco: (8). Entró con actitud y facilitó el juego del equipo desde el mediocampo.

Santiago Castro: (7). Intensificó la presión y tuvo un remate en el travesaño como su mejor acción.

Gerónimo Rulli: (-). Jugó pocos minutos y no tuvo exigencias.