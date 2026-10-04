Rusia ataca nuevamente un puente clave en Kiev mientras Ucrania neutraliza 125 drones

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Rusia volvió a atacar este domingo el Puente Norte de Kiev, una de las principales vías de circulación de la capital ucraniana, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El funcionario señaló que se registró un impacto sobre la calzada y que los equipos de emergencia fueron enviados al lugar.

De acuerdo con medios ucranianos, el ataque habría sido realizado con un dron ruso. Imágenes difundidas en redes sociales muestran, según esas fuentes, una explosión sobre la estructura mientras circulaban vehículos.

El mismo puente había sido blanco de un ataque durante la jornada del sábado, según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo episodio se produjo luego de una noche de intensos ataques aéreos sobre Ucrania. La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 135 drones de distintos tipos contra el territorio y afirmó que 125 fueron destruidos o neutralizados por las defensas.

Además, las autoridades ucranianas reportaron la destrucción de dos misiles de crucero. Sin embargo, indicaron que los ataques provocaron impactos en cinco puntos del país, mientras que restos de drones interceptados cayeron en otras cinco zonas.

El Puente Norte cumple un papel estratégico para el tránsito de Kiev y sus alrededores, por lo que los nuevos ataques generaron un operativo de emergencia en la zona. Las autoridades locales trabajan para determinar el alcance de los daños y las posibles restricciones a la circulación.