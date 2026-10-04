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Rusia ataca nuevamente un puente clave en Kiev mientras Ucrania neutraliza 125 drones

El alcalde Vitali Klichkó informó que hubo un impacto sobre el Puente Norte, que ya había sido atacado el sábado. Ucrania aseguró que derribó o neutralizó 125 drones.

04/10/2026 | 10:56Redacción Cadena 3

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Rusia volvió a atacar un puente clave de Kiev.

FOTO: Rusia volvió a atacar un puente clave de Kiev.

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Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Rusia volvió a atacar este domingo el Puente Norte de Kiev, una de las principales vías de circulación de la capital ucraniana, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El funcionario señaló que se registró un impacto sobre la calzada y que los equipos de emergencia fueron enviados al lugar.

De acuerdo con medios ucranianos, el ataque habría sido realizado con un dron ruso. Imágenes difundidas en redes sociales muestran, según esas fuentes, una explosión sobre la estructura mientras circulaban vehículos.

El mismo puente había sido blanco de un ataque durante la jornada del sábado, según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo episodio se produjo luego de una noche de intensos ataques aéreos sobre Ucrania. La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 135 drones de distintos tipos contra el territorio y afirmó que 125 fueron destruidos o neutralizados por las defensas.

Además, las autoridades ucranianas reportaron la destrucción de dos misiles de crucero. Sin embargo, indicaron que los ataques provocaron impactos en cinco puntos del país, mientras que restos de drones interceptados cayeron en otras cinco zonas.

El Puente Norte cumple un papel estratégico para el tránsito de Kiev y sus alrededores, por lo que los nuevos ataques generaron un operativo de emergencia en la zona. Las autoridades locales trabajan para determinar el alcance de los daños y las posibles restricciones a la circulación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Kiev?
Rusia volvió a atacar el Puente Norte de Kiev, impactando la calzada y generando un operativo de emergencia.

¿Quién informó sobre el ataque?
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, fue quien dio a conocer la noticia del ataque.

¿Cuántos drones lanzó Rusia?
Rusia lanzó un total de 135 drones contra Ucrania, de los cuales 125 fueron neutralizados.

¿Qué daños causó el ataque?
El ataque provocó daños en el Puente Norte y en otros cinco puntos del país, además de la caída de restos de drones.

¿Cuál es la importancia del Puente Norte?
El Puente Norte es crucial para el tránsito en Kiev y sus alrededores, lo que incrementa la preocupación por su seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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