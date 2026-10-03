Amalia Granata se consideró "inolvidable" para Robbie Williams: "Tuve un lindo vínculo"

La diputada santafesina y exvedette Amalia Granata volvió a referirse a su vínculo pasado con el cantante Robbie Williams tras haber sido vista en el mismo hotel donde se alojó el músico británico y se consideró "inolvidable".

El artista realizó un divertido guiño en referencia a la situación que lo vinculó con la argentina hace 20 años. En este marco, la actual funcionaria, en declaraciones televisivas, sostuvo: "Hago chistes con esto. Le digo a mi marido ‘Cuidá estas tetas que son inolvidables’”.

En línea, recordó los momentos que vivió con el intérprete: “El vínculo que tuve con él hace 23 años fue muy lindo. Él estuvo en 2003 en Buenos Aires, y después, en 2006 o 2007, nos vimos en los Estados Unidos en su casa, en Beverly Hills. Había viajado al casamiento de una amiga y fuimos a su casa. Después él se fue a Chile y, en el medio del recital me dedicó una canción, y gritó mi nombre. Dijo ‘Amelia’ en vez de ‘Amalia’, porque no le salía".

“Uno de los estribillos de la canción dice: ‘Qué bueno que haber pasado una noche conmigo te haya garantizado el camino a la fama’. Pero, hoy somos dos personas maduras y tenemos una familia. Siempre me cargan por el parecido que tiene su esposa conmigo”, añadió.

En cuanto a la relación que mantuvieron, explicó: "Siempre fui muy maternal y él en ese momento estaba en una situación muy vulnerable, salía de sus adicciones y creo que puede haber una conexión desde ese lugar. Por eso quedó el enganche a través de los años”

Sin embargo, sostuvo que no se cruzaron en el alojamiento: "Me encantaría reencontrarme con él. Lástima que ayer no me lo encontré en el hotel, porque lo escuché haciendo declaraciones sobre su TDA, mi hijo tiene TDA, y me encantaría que él apadrine mi fundación”.