Amalia Granata se consideró "inolvidable" para Robbie Williams: "Tuve un lindo vínculo"
La diputada y exvedette volvió a referirse a su vínculo con el cantante luego de haber sido vista en el mismo hotel donde se alojó el músico.
FOTO: Amalia Granata
La diputada santafesina y exvedette Amalia Granata volvió a referirse a su vínculo pasado con el cantante Robbie Williams tras haber sido vista en el mismo hotel donde se alojó el músico británico y se consideró "inolvidable".
El artista realizó un divertido guiño en referencia a la situación que lo vinculó con la argentina hace 20 años. En este marco, la actual funcionaria, en declaraciones televisivas, sostuvo: "Hago chistes con esto. Le digo a mi marido ‘Cuidá estas tetas que son inolvidables’”.
En línea, recordó los momentos que vivió con el intérprete: “El vínculo que tuve con él hace 23 años fue muy lindo. Él estuvo en 2003 en Buenos Aires, y después, en 2006 o 2007, nos vimos en los Estados Unidos en su casa, en Beverly Hills. Había viajado al casamiento de una amiga y fuimos a su casa. Después él se fue a Chile y, en el medio del recital me dedicó una canción, y gritó mi nombre. Dijo ‘Amelia’ en vez de ‘Amalia’, porque no le salía".
“Uno de los estribillos de la canción dice: ‘Qué bueno que haber pasado una noche conmigo te haya garantizado el camino a la fama’. Pero, hoy somos dos personas maduras y tenemos una familia. Siempre me cargan por el parecido que tiene su esposa conmigo”, añadió.
En cuanto a la relación que mantuvieron, explicó: "Siempre fui muy maternal y él en ese momento estaba en una situación muy vulnerable, salía de sus adicciones y creo que puede haber una conexión desde ese lugar. Por eso quedó el enganche a través de los años”
Sin embargo, sostuvo que no se cruzaron en el alojamiento: "Me encantaría reencontrarme con él. Lástima que ayer no me lo encontré en el hotel, porque lo escuché haciendo declaraciones sobre su TDA, mi hijo tiene TDA, y me encantaría que él apadrine mi fundación”.
Lectura rápida
¿Qué dijo Amalia Granata sobre Robbie Williams?
Se consideró "inolvidable" y recordó momentos de su relación pasada.
¿Cuándo se vieron por última vez?
Se encontraron hace 23 años y se vieron nuevamente en 2006 o 2007 en Beverly Hills.
¿Qué anécdota compartió Granata?
Recordó que Robbie Williams gritó su nombre durante un recital, aunque lo pronunció incorrectamente.
¿Cómo describió su relación con Williams?
Granata la calificó como maternal y mencionó que él estaba en una situación vulnerable.
¿Qué desea Granata actualmente?
Le gustaría reencontrarse con Robbie Williams y que él apadrine su fundación relacionada con el TDA.
[Fuente: Noticias Argentinas]