El insólito pedido de Arruabarrena en Boca: que un jugador se mude más cerca del club

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca, manifestó su deseo de que el jugador Leonel Flores resida más cerca de los entrenamientos del equipo. Durante una conferencia de prensa posterior a la victoria por 3 a 0 frente a Unión de Santa Fe, en la que el juvenil anotó dos goles, el "Vasco" hizo un inusual comentario al respecto.

"Leo vive en Béccar y se hace una hora y media. Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero, pero son cuestiones que me gustarían que cambiaran". Además, Arruabarrena reveló que está en contacto con la dirigencia para facilitar la mudanza del delantero.

"Hablo lo que tengo que hablar, mando mensajes, creo que lo van a solucionar para que se haga 25 minutos de viaje para entrenar y esté más descansado", agregó el entrenador sobre la situación del juvenil.

El entrenamiento de Boca se lleva a cabo en el complejo que el club posee en Ezeiza, al sur del conurbano bonaerense, mientras que Béccar se encuentra en la zona norte del AMBA, a unos 50 kilómetros del centro de entrenamiento.

En relación a su desempeño en el campo, Arruabarrena comentó: "Las experiencias son únicas y a esta edad es una esponja y debe absorber todo. Es un chico con hambre y ganas. Tiene una familia atrás, que lo respaldó y él tiene que tratar de aprovechar las oportunidades sin presión. Tiene mucho para crecer".

Asimismo, el DT envió un mensaje a su representante: "Ha aprovechado las oportunidades. Siento que tiene los pies sobre la tierra. Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los agentes para que lo cuiden. Sabe que, en estas situaciones, se acerca mucha gente".

Por último, Arruabarrena destacó que Leonel Flores "tiene mucho más para crecer, así como él y los demás chicos de Boca Predio". El delantero también participó en un encuentro con la Selección argentina contra Bolivia antes de reincorporarse al plantel de Boca.

Las sensaciones de Arruabarrena tras el triunfo ante Unión

Rodolfo Arruabarrena adoptó un enfoque cauteloso tras la goleada de Boca contra Unión, destacando: "Estamos en muchas competencias, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado nada y tenemos que tener los pies sobre la tierra".

También se refirió al entusiasmo de los hinchas de Boca por el rendimiento del equipo: "Sabemos que se ilusionan y me parece perfecto, pero que ellos estén ilusionados y nosotros siempre bajar un cambio".