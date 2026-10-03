La dura lesión de una figura del fútbol argentino: ocho meses de recuperación

El delantero Maximiliano Salas, de Independiente Rivadavia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado. La figura del equipo mendocino tendrá unos ocho meses de recuperación.

Salas fue cedido a préstamo desde River por 1 año con opción de compra. Había llegado en agosto de este año y hasta ahora llevaba acumulados siete partidos en los que no convirtió goles.

La lesión de Salas se produjo en el partido que Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Sobre el cierre del partido, el delantero sintió disputó una pelota con Renzo Giampaoli y chocó con la pierna del defensor del "Lobo".

Luego de esa jugada, Salas se quedó tendido en el campo de juego con mucho dolor, fue asistido por los médicos del club y hasta se puso a llorar. Desde ese entonces, hubo preocupación en la "Lepra" Mendocina acerca de la gravedad de la lesión.

Finalmente este sábado, el futbolista se sometió a los estudios médicos correspondientes a través de los cuales se constató la rotura del ligamento cruzado.

El equipo puntero de la tabla anual con 52 unidades perderá a su delantero titular para lo que resta del año. Cabe destacar que, según los tiempos lógicos de recuperación, existe la chance de que reciba el alta médica en una fecha muy cercana a la que tiene para regresar a River, a mitad del año próximo.