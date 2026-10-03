Tragedia en Córdoba: un joven de 23 años murió al caer de una moto en la ruta E-53

FOTO: Un hombre falleció al accidentarse en la ruta provincial E-53. (Foto: Policía)

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Una mañana para todos

Un hombre de 23 años murió durante la madrugada tras un accidente en la ruta provincial E-53, a la altura del kilómetro 9, mientras circulaba en moto en dirección a Río Ceballos.

Según informó la Policía, la víctima viajaba en una Honda Wave con un acompañante de 20 años cuando, por causas que se investigan, perdieron el control y cayeron sobre el asfalto.

Personal policial acudió al lugar y un servicio médico constató el fallecimiento del hombre de 23 años.

El acompañante sufrió heridas en una pierna y fue trasladado a un hospital de la zona. Se investigan las circunstancias del siniestro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Vidal.