Tragedia en Córdoba: un joven de 23 años murió al caer de una moto en la ruta E-53
Su acompañante, de 20 años, sufrió heridas en una pierna y fue hospitalizado. El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado, a la altura del kilómetro 9, en dirección a Río Ceballos.
03/10/2026 | 09:34Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre falleció al accidentarse en la ruta provincial E-53. (Foto: Policía)
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Audio. Tragedia en Córdoba: un joven de 23 años murió al caer de una moto en la ruta E-53
Una mañana para todos
Un hombre de 23 años murió durante la madrugada tras un accidente en la ruta provincial E-53, a la altura del kilómetro 9, mientras circulaba en moto en dirección a Río Ceballos.
Según informó la Policía, la víctima viajaba en una Honda Wave con un acompañante de 20 años cuando, por causas que se investigan, perdieron el control y cayeron sobre el asfalto.
Personal policial acudió al lugar y un servicio médico constató el fallecimiento del hombre de 23 años.
El acompañante sufrió heridas en una pierna y fue trasladado a un hospital de la zona. Se investigan las circunstancias del siniestro.
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Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre de 23 años murió en un accidente de moto en la ruta provincial E-53.
¿Quiénes estuvieron involucrados? La víctima y su acompañante de 20 años viajaban en una Honda Wave.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió durante la madrugada.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la ruta provincial E-53, a la altura del kilómetro 9, en dirección a Río Ceballos.
¿Cómo se produjo el accidente? Se investiga cómo perdieron el control de la moto y cayeron sobre el asfalto.
¿Por qué se investiga el siniestro? Para determinar las circunstancias que llevaron al accidente.