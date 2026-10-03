En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Argentina

En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Colapinto clasificó 15° en el GP de Bahréin, pero largará 21° por las sanciones de la FIA

El argentino retrocederá 15 puestos por el accidente de Bakú y el cambio de motor de su Alpine. Verstappen consiguió la pole para la carrera de este domingo.

03/10/2026 | 06:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Franco Colapinto.

FOTO: Franco Colapinto.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Franco Colapinto largará desde la 21ª posición este domingo en el Gran Premio de Bahréin, que se disputa excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia. El piloto argentino finalizó 15° en la clasificación, pero deberá retroceder 15 lugares por dos sanciones acumuladas.

El corredor de Alpine logró avanzar a la Q2, aunque no pudo registrar un tiempo en esa instancia. Su ubicación en la parrilla ya estaba condicionada por una penalización de cinco puestos que arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán, tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly y Lando Norris.

A ese castigo se sumaron otros 10 lugares por la instalación del quinto motor de combustión interna de la temporada en su monoplaza, uno más que el máximo permitido por el reglamento.

De esta manera, Colapinto partirá 21°, por delante de Arvid Lindblad. El británico de Racing Bulls, que terminó 16° en la clasificación, recibió una penalización de 30 puestos por el reemplazo de diferentes componentes de su unidad de potencia y ocupará el último lugar.

Max Verstappen dominó la jornada y consiguió su primera pole position de la temporada con un tiempo de 1:35.130. Lewis Hamilton largará segundo, mientras que Kimi Antonelli y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partirá noveno.

La competencia comenzará este domingo a las 4, hora de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium. El Gran Premio de Bahréin fue trasladado desde Sakhir hasta Malasia debido a las restricciones de seguridad en Medio Oriente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Quién es el piloto que largará desde la 21ª posición?
El piloto que largará desde la 21ª posición es Franco Colapinto.

¿Dónde se disputará el Gran Premio de Bahréin?
El Gran Premio de Bahréin se disputará en el circuito de Sepang, Malasia.

¿Cuándo comenzará la competencia?
La competencia comenzará este domingo a las 4, hora de Argentina.

¿Por qué Colapinto retrocede 15 lugares en la parrilla?
Colapinto retrocede 15 lugares debido a dos sanciones acumuladas: una de cinco puestos por un choque y diez por la instalación de un quinto motor.

¿Quién obtuvo la pole position en la clasificación?
Max Verstappen obtuvo la pole position con un tiempo de 1:35.130.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf