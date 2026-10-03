Colapinto clasificó 15° en el GP de Bahréin, pero largará 21° por las sanciones de la FIA

Franco Colapinto largará desde la 21ª posición este domingo en el Gran Premio de Bahréin, que se disputa excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia. El piloto argentino finalizó 15° en la clasificación, pero deberá retroceder 15 lugares por dos sanciones acumuladas.

El corredor de Alpine logró avanzar a la Q2, aunque no pudo registrar un tiempo en esa instancia. Su ubicación en la parrilla ya estaba condicionada por una penalización de cinco puestos que arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán, tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly y Lando Norris.

A ese castigo se sumaron otros 10 lugares por la instalación del quinto motor de combustión interna de la temporada en su monoplaza, uno más que el máximo permitido por el reglamento.

De esta manera, Colapinto partirá 21°, por delante de Arvid Lindblad. El británico de Racing Bulls, que terminó 16° en la clasificación, recibió una penalización de 30 puestos por el reemplazo de diferentes componentes de su unidad de potencia y ocupará el último lugar.

Max Verstappen dominó la jornada y consiguió su primera pole position de la temporada con un tiempo de 1:35.130. Lewis Hamilton largará segundo, mientras que Kimi Antonelli y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partirá noveno.

La competencia comenzará este domingo a las 4, hora de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium. El Gran Premio de Bahréin fue trasladado desde Sakhir hasta Malasia debido a las restricciones de seguridad en Medio Oriente.

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