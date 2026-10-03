Enviado Especial
Habló el argentino que le llevó a Lula la remera de "Las Malvinas son argentinas"
En diálogo con Cadena 3, relató cómo preparó el encuentro durante una caravana en Río de Janeiro y celebró que las imágenes volvieran a poner el reclamo de soberanía en agenda.
03/10/2026 | 09:54Redacción Cadena 3
FOTO: Lula posa con la remera de "Las Malvinas son argentinas" en su cierre de campaña.
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Audio. Habló el argentino que le llevó a Lula la remera de "Las Malvinas son argentinas"
Una mañana para todos
El argentino que le acercó a Luiz Inácio Lula da Silva la remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue a la caravana de campaña con un objetivo: conseguir que el presidente brasileño la mostrara ante la multitud. Lo logró este viernes en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones presidenciales de Brasil.
En diálogo con Cadena 3, Luis Damián, vecino de Buenos Aires que es guía de turismo en Brasil, explicó que había comprado la prenda durante unas vacaciones en la Argentina y que decidió llevarla a la movilización con esa intención. "Yo ya salí con la intención de ver si podía lograr lo que logré", aseguró.
La oportunidad apareció cuando el vehículo que transportaba a Lula pasó cerca de donde estaba. El hombre desplegó primero la remera para que el mandatario pudiera leer el mensaje y, al ver su reacción, se animó a arrojársela.
"Veo que la ve y se ríe", recordó Luis. Según contó, el presidente recibió la camiseta, la abrió y la mantuvo desplegada durante varios segundos frente a los asistentes. Después se la devolvió.
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El actual mandatario, quien busca la reelección ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las islas, un hecho que no pasó desapercibido en medio de las notorias diferencias entre el propio Lula y Milei.
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El argentino pudo tomar algunas fotografías del momento. Además, un compatriota que estaba de vacaciones y se encontraba detrás de él también registró la escena y le envió sus imágenes. Con ese material, comenzó a compartir lo sucedido.
La difusión de las fotos derivó en llamados y mensajes de distintos medios de comunicación, además de contactos de amigos que habían visto el gesto del mandatario brasileño.
"Me gusta sobre todo la repercusión que está teniendo", expresó Luis, quien destacó que su principal satisfacción es que la cuestión Malvinas vuelva a ocupar un lugar en la conversación pública. "Eso es lo más importante", remarcó.
Todavía emocionado por lo ocurrido, reconoció que las repercusiones continúan: "Sigo con esa emoción todavía. Me están llamando amigos de todos lados".
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Informe de Federico Albarenque.
Lectura rápida
¿Quién fue el protagonista del evento? Un argentino que le acercó una remera a Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Qué mensaje tenía la remera? La remera tenía la inscripción "Las Malvinas son argentinas".
¿Dónde ocurrió el evento? En Río de Janeiro, Brasil.
¿Cuándo sucedió? El evento ocurrió el viernes, a dos días de las elecciones presidenciales de Brasil.
¿Por qué es importante para el protagonista? Desea que la cuestión de las Malvinas vuelva a ocupar un lugar en la conversación pública.