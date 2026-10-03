Habló el argentino que le llevó a Lula la remera de "Las Malvinas son argentinas"

FOTO: Lula posa con la remera de "Las Malvinas son argentinas" en su cierre de campaña.

El argentino que le acercó a Luiz Inácio Lula da Silva la remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue a la caravana de campaña con un objetivo: conseguir que el presidente brasileño la mostrara ante la multitud. Lo logró este viernes en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones presidenciales de Brasil.

En diálogo con Cadena 3, Luis Damián, vecino de Buenos Aires que es guía de turismo en Brasil, explicó que había comprado la prenda durante unas vacaciones en la Argentina y que decidió llevarla a la movilización con esa intención. "Yo ya salí con la intención de ver si podía lograr lo que logré", aseguró.

La oportunidad apareció cuando el vehículo que transportaba a Lula pasó cerca de donde estaba. El hombre desplegó primero la remera para que el mandatario pudiera leer el mensaje y, al ver su reacción, se animó a arrojársela.

"Veo que la ve y se ríe", recordó Luis. Según contó, el presidente recibió la camiseta, la abrió y la mantuvo desplegada durante varios segundos frente a los asistentes. Después se la devolvió.

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El argentino pudo tomar algunas fotografías del momento. Además, un compatriota que estaba de vacaciones y se encontraba detrás de él también registró la escena y le envió sus imágenes. Con ese material, comenzó a compartir lo sucedido.

La difusión de las fotos derivó en llamados y mensajes de distintos medios de comunicación, además de contactos de amigos que habían visto el gesto del mandatario brasileño.

"Me gusta sobre todo la repercusión que está teniendo", expresó Luis, quien destacó que su principal satisfacción es que la cuestión Malvinas vuelva a ocupar un lugar en la conversación pública. "Eso es lo más importante", remarcó.

Todavía emocionado por lo ocurrido, reconoció que las repercusiones continúan: "Sigo con esa emoción todavía. Me están llamando amigos de todos lados".

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Informe de Federico Albarenque.