Fórmula 1: Buena tarea parcial de Colapinto y Verstappen logra su primera pole de la temporada

FOTO: Verstappen aprieta el puño, por primera vez esta donde quiere un sábado, en 2026

Max Verstappen de Red Bull Racing protagonizó un esperado regreso a lo más alto de la tabla de tiempos en la clasificación para el Gran Premio de Baréin en Malasia de Formula 1, superando a Lewis Hamilton de Ferrari y su compañero Isack Hadjar para hacerse con su primera pole position del 2026 . Colapinto de Alpine fue 15°.

Colapinto no sintió su juego de gomas en Q2 y prefirió no cerrar vuelta, tras ayudar a Gasly con la succión

El argentino, que había sido P9 en el ensayo final (FP3) en el Circuito Internacional de Sepang -5.543 mts.-, repitió el puesto en la Q1 donde fue 9° a 0.7s de Max. En la Q2, Franco remolcó a su compañero Pierre Gasly (9°) para beneficiarle con la succión y luego abortó su vuelta rápida, sabiendo que no tendría incidencia en su posición de partida, debido a los 15 puestos de retroceso de grilla que acarrea este fin de semana. Lo importante, es que parece que el trabajo del argentino concentrado en el ritmo de carrera para el domingo parece haber dado resultado. Su coche ha mostrado un rendimiento interesante en las pocas vueltas rápidas que realizó este sábado.

Adelante, Verstappen, tras marcar el ritmo en la Q1 y la Q2, Verstappen se mostró imbatible y terminó aventajando a Hamilton en 0.298s, cerrando la sesión con un tiempo de 1:35.130s.

Max se mostró rápido desde el comienzo, hasta el final de la Qualy, dominando las tres etapas con claridad

Red Bull estuvo cerca de colocar sus dos coches como los más rápidos de la jornada, hasta que el piloto de Ferrari desplazó a Hadjar, quien recibirá una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida para la carrera. Asimismo, impidió que Kimi Antonelli (Mercedes) se situara entre los tres primeros durante la fase final de la clasificación; el italiano tuvo que conformarse con la cuarta posición, por delante de Charles Leclerc.

Los McLaren terminaron en sexta y séptima posición, con Lando Norris por delante de Oscar Piastri, mientras que George Russell solo pudo lograr el octavo puesto. Pierre Gasly (Alpine) y Gabriel Bortoleto (Audi) finalizaron noveno y décimo, respectivamente.

Russell y el Mercedes 'actualizado' quedó 7° a 0.2s de su compañero Antonelli que fue 4°

Racing Bulls se quedó fuera de la Q3 a pesar de los esfuerzos de Arvid Lindblad por dar rebufo a Liam Lawson; el británico saldrá desde el fondo de la parrilla tras cambiar su antigua unidad de potencia.

A Lawson, undécimo, le siguieron Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lance Stroll, mostrando Aston Martin una notable mejoría respecto al inicio de la temporada. Tanto Franco Colapinto como Lindblad decidieron no marcar tiempo en la Q2 debido a sus propias penalizaciones en parrilla: el piloto de Alpine perdió cinco posiciones por su colisión en Bakú y otras 10 por montar un motor nuevo.

Los Racing Bulls no pudieron entrar en la Q3 de Sepang y es una buena noticia para Alpine

Fue un final de clasificación frustrante para Nico Hülkenberg, quien se quedó fuera de la Q2 por un estrecho margen; terminó decimoséptimo, por delante de la pareja de Haas formada por Ollie Bearman y Esteban Ocon —este último afirmó que el equipo le sacó a pista demasiado pronto, perjudicando sus opciones—.

Alex Albon fue vigésimo con Williams, mientras que Cadillac cerró la tabla con Valtteri Bottas y Sergio Pérez, aunque ambos ganarán posiciones debido a las penalizaciones pendientes en parrilla.

La palabra clave

Verstappen, flanqueado por Hamilton y Hadjard en el final de la clasificación en Sepang

"Es fantástico", dijo Verstappen. "Llevamos varios Grandes Premios intentando conseguir la *pole* —a veces quedándonos más cerca que otras—, pero lograrlo finalmente, teniendo en cuenta cómo empezamos la temporada, es algo increíble".

¿Qué sigue?

Así, queda la grilla para el domingo con varios retrocesos de grilla que le dan su conformación final

El Gran Premio de Baréin de 2026 en Malasia de 56 vueltas comenzará el domingo a las 04:00 AM, hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com