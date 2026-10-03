Comenzó la peregrinación a Luján con numerosos fieles que partieron desde Liniers

La peregrinación a Luján comenzó este sábado, con numerosos fieles que partieron desde la parroquia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para recorrer aproximadamente 60 kilómetros.

El padre Lucas Argumbau destacó el significado de la experiencia para los participantes. “Es el peregrinar a Luján y lo que significa para cada uno de nosotros, porque es algo que nos une profundamente”, expresó.

El sacerdote también invitó a sumarse a quienes nunca hicieron la caminata y remarcó que las condiciones del tiempo no impiden compartir esa experiencia.

“El que caminó sabe que le gustaría que muchos más lo puedan hacer y en cualquier condición, con sol, con nubes y hasta con lluvia”, señaló.

Informe de Mauricio Conti.