Comenzó la peregrinación a Luján con numerosos fieles que partieron desde Liniers
Los participantes recorren unos 60 kilómetros. El padre Lucas Argumbau destacó el sentido de unión de la caminata e invitó a quienes nunca participaron a sumarse.
03/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3
FOTO: Feligreses de Liniers inician un recorrido de 60 kilómetros
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Panorama Federal
La peregrinación a Luján comenzó este sábado, con numerosos fieles que partieron desde la parroquia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para recorrer aproximadamente 60 kilómetros.
El padre Lucas Argumbau destacó el significado de la experiencia para los participantes. “Es el peregrinar a Luján y lo que significa para cada uno de nosotros, porque es algo que nos une profundamente”, expresó.
El sacerdote también invitó a sumarse a quienes nunca hicieron la caminata y remarcó que las condiciones del tiempo no impiden compartir esa experiencia.
“El que caminó sabe que le gustaría que muchos más lo puedan hacer y en cualquier condición, con sol, con nubes y hasta con lluvia”, señaló.
Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué evento comenzó recientemente? La peregrinación a Luján.
¿Quién comentó sobre la peregrinación? El padre Lucas Argumbau.
¿Desde dónde partieron los feligreses? Desde la parroquia de San Cayetano en Liniers.
¿Cuántos kilómetros abarca el trayecto hacia Luján? Aproximadamente 60 kilómetros.
¿Por qué es significativa esta peregrinación? Simboliza un compromiso con la fe y une profundamente a los participantes.