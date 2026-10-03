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Varrone va por el título con Corvette y prepara su futuro tras dejar la Fórmula 2

El argentino correrá este sábado las 10 horas de Petit Le Mans, en Road Atlanta. En Cadena 3, anticipó que las próximas semanas serán claves para definir sus planes para 2027.

03/10/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

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Nicolás Varrone disputará este sábado Petit Le Mans, la carrera de resistencia de 10 horas que cierra la temporada del campeonato IMSA en Road Atlanta, Estados Unidos. Tras su salida de la Fórmula 2, el argentino vuelve a esta especialidad para ayudar a Corvette en la definición del título de GTD Pro.

Compartirá el Corvette N° 4 de Pratt Miller Motorsports con Tommy Milner y Nicky Catsburg, líderes del campeonato de pilotos de la categoría.

“Llegamos liderando el campeonato”, destacó Varrone en diálogo con Cadena 3. El piloto se mostró entusiasmado con la posibilidad de participar de una definición que consideró especialmente importante para Corvette en Estados Unidos.

La lluvia sumará dificultad a una competencia que, según describió, suele ser intensa por las características del circuito, el tráfico en pista y su cierre nocturno. “Justamente ahora está lloviendo”, contó durante la entrevista, y anticipó condiciones cambiantes a lo largo de la jornada.

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Al comparar las exigencias de ambos tipos de autos, explicó que el regreso a la resistencia le resulta más natural por la experiencia que acumuló durante su carrera. “Para mí es mucho más fácil saltar de Fórmula 2 a esto que al revés”, señaló.

“Uno vuelve y le sale natural todo porque es lo que ya hizo durante muchos años”, agregó. Su adaptación a la Fórmula 2, en cambio, le había exigido modificar varios aspectos de su manejo en poco tiempo para aprovechar al máximo el auto.

Varrone también explicó los motivos de su salida de la categoría de monopostos. “Quizá no tuvimos los resultados que esperábamos y mi equipo de trabajo decidió que era lo mejor para nosotros para preparar mejor el año que viene”, afirmó.

Sobre sus próximos pasos, indicó que hay distintas gestiones en marcha, aunque todavía no tiene un destino confirmado. “Estamos trabajando en muchas cosas. Me encantaría tener una certeza ya, pero no la tenemos”, expresó.

El argentino anticipó que las próximas semanas serán decisivas para resolver su futuro deportivo. “Van a ser claves para definir el futuro. Espero darles alguna novedad pronto”, sostuvo.

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Entrevista de Fernando Barrionuevo. Informe de Manuela Moretta.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Nicolás Varrone, un piloto argentino.

¿Qué evento va a disputar?
Disputará el Petit Le Mans, una carrera de resistencia de 10 horas.

¿Dónde se lleva a cabo la competencia?
La competencia se lleva a cabo en Road Atlanta, Estados Unidos.

¿Por qué dejó la Fórmula 2?
Dejó la Fórmula 2 debido a que su equipo decidió que era lo mejor para preparar el próximo año.

¿Cuáles son sus expectativas futuras?
Sus próximas semanas serán decisivas para definir su futuro deportivo, y está trabajando en varias gestiones.

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