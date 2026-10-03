Brasil vota este domingo entre el rechazo al rival y las urgencias del bolsillo

Por Federico Albarenque

Brasil llega a las elecciones de este domingo 4 de octubre con una disputa en la que impedir el triunfo del adversario puede pesar tanto como apoyar un proyecto propio. El costo de vida, la inseguridad y el vínculo con Estados Unidos atraviesan una contienda concentrada en el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

El analista político brasileño Caio Manhanelli lo definió en diálogo con Cadena 3: "Es una polarización más por rechazo que por identificación". Esa lectura ayuda a comprender el voto de quienes, aun sin sentirse plenamente representados, eligen al candidato que consideran capaz de frenar al otro. La intensidad de la confrontación convive así con el escaso entusiasmo que describen los testimonios recogidos durante la cobertura.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), busca un cuarto mandato presidencial y vuelve a mostrar cuánto depende el oficialismo de su figura. Flávio, del Partido Liberal (PL), intenta convertir la herencia política de su padre, Jair Bolsonaro, en una mayoría propia. Su recorrido incluye cuatro mandatos como diputado estadual y su posterior llegada al Senado: una trayectoria legislativa frente a la extensa experiencia de gobierno del actual presidente.

La expectativa de una segunda vuelta ya condiciona las estrategias. El Datafolha difundido el 1 de octubre ubicó a Lula con el 45% de las intenciones de voto válidas y a Flávio con el 40%; para un eventual balotaje, mostró un empate técnico. La ventaja en la primera ronda, por lo tanto, puede convivir con una definición abierta. Si ninguno obtiene más de la mitad de los votos válidos este domingo, los dos más votados se enfrentarán el 25 de octubre.

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En ese escenario, Lula refuerza un discurso de defensa de la soberanía. Entre sus seguidores consultados por Cadena 3 en Río de Janeiro aparece con fuerza la idea de que Estados Unidos busca ampliar su influencia sobre Brasil y favorecer al bolsonarismo. Esa percepción, alentada por las denuncias del presidente sobre la actuación de Donald Trump, incorpora una dimensión internacional a la decisión electoral.

La estrategia intenta asociar la continuidad de Lula con la autonomía del país y darle a la elección un sentido que exceda la evaluación de su gestión. Su eficacia dependerá también de cuánto logre conectar ese planteo con las preocupaciones de quienes sienten dificultades para sostener su vida cotidiana.

Entre los votantes bolsonaristas consultados, el endeudamiento familiar, la carga impositiva y el costo de vida ocupan un lugar central. Flávio procura capitalizar ese malestar con propuestas de reducción de impuestos y críticas al manejo económico del Gobierno. El costo del crédito aparece, además, como una preocupación para familias y empresas. Una economía con mayor estabilidad de precios que la argentina también puede acumular tensiones que pesan sobre el voto.

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La seguridad completa esa agenda. Los relatos recogidos en la cobertura describen zonas donde las facciones del crimen organizado ejercen control territorial y condicionan la vida de los vecinos. Frente a esa experiencia, la promesa de recuperar la presencia del Estado puede movilizar apoyos al bolsonarismo también entre sectores de bajos ingresos. La exposición a la violencia ayuda a explicar por qué el mapa electoral resulta más complejo que una división por nivel económico.

San Pablo concentra buena parte de la disputa final. El estado tiene 34,1 millones de electores y reúne más de una quinta parte del padrón nacional. Su peso explica la búsqueda de los últimos votos en ese territorio: una diferencia allí puede modificar de manera significativa el resultado general. La concentración de actos de ambos candidatos en el distrito refleja esa importancia.

La participación es otra variable decisiva. La campaña de Lula teme que una mayor abstención perjudique sus posibilidades e insiste en movilizar a sus simpatizantes, especialmente a mujeres y adultos mayores. Para quienes tienen 70 años o más, el voto es facultativo. En una competencia ajustada, la capacidad de llevar a las urnas a quienes ya expresan una preferencia puede resultar tan importante como la conquista de indecisos.

Un eventual balotaje también aumenta el valor de los electores que eligen otras candidaturas, entre ellas la de Augusto Cury. Aunque la polarización reduce su protagonismo en la primera vuelta, esos apoyos pueden adquirir relevancia en la segunda. Los principales competidores necesitarán ampliar sus bases y ofrecer razones para acompañarlos a quienes hoy se mantienen fuera de los dos grandes bloques.

El resultado del domingo pondrá a prueba cuánto respaldo efectivo conservan Lula y el bolsonarismo, y cuánto de ese respaldo nace del temor al adversario. La disputa posterior exigirá transformar ese rechazo en una expectativa de gobierno capaz de responder a las demandas económicas y de seguridad que atraviesan la campaña.

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