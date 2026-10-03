¿Dejás todo para después? Las claves para que los pendientes no te abrumen

FOTO: Cuáles son las claves para que los pendientes no te abrumen. (Foto: IA)

Reunirse con amigos para resolver trámites, estudiar o completar tareas pendientes puede ayudar a hacer más llevaderas las obligaciones y compartir tiempo juntos. Sin embargo, cuando la compañía se vuelve una condición indispensable para cumplir con las responsabilidades, es necesario prestar atención.

La licenciada en Psicología, Anabella Serventi, analizó esta práctica en diálogo con Cadena 3 y distinguió sus beneficios de las dificultades que pueden aparecer cuando se pierde autonomía.

Según explicó, algunas gestiones cotidianas se prolongan por las dificultades para obtener respuestas a través de canales digitales. Sacar un turno o realizar un reclamo puede convertirse en un recorrido entre respuestas automáticas y conversaciones que se interrumpen sin una solución. Así, los pendientes terminan ocupando los fines de semana y los momentos de descanso.

Compartir esas tareas con amigos permite aliviar la carga e intercambiar estrategias para resolverlas. “Mientras no nos represente la única forma de realizarlo, es una buena excusa para juntarse con amigos”, sostuvo Serventi.

La psicóloga señaló que algo similar ocurre con los estudiantes: compartir un espacio, aunque cada uno prepare una materia o curse una carrera diferente, puede favorecer la concentración. Para aprovechar ese encuentro, recomendó establecer tiempos de trabajo y recreos definidos para conversar o mirar el celular, sin interrumpir constantemente la actividad.

La señal de alerta aparece cuando una persona necesita siempre que alguien la impulse o supervise para llevar adelante sus obligaciones. Serventi vinculó esa situación con una procrastinación acentuada y posibles rasgos de codependencia.

“Si no lo puedo hacer de ninguna otra manera que no sea teniendo un vigilante, una marca personal ahí, tengo que ver qué me pasa”, advirtió.

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• Cómo ordenar los pendientes

La especialista también explicó que la acumulación de compromisos y la cercanía del fin de año pueden aumentar la tendencia a postergar. A eso se suma el deseo de aprovechar los días más largos y el buen tiempo, mientras las obligaciones siguen pendientes.

“En realidad no es que nos falta tiempo, estamos sobrecomprometidos”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la atención simultánea de chats, correos electrónicos y redes sociales, que multiplica las demandas cotidianas.

Cuando la postergación empieza a generar angustia, aconsejó hacer una lista de pendientes y establecer prioridades. Si varias tareas tienen una importancia similar, sugirió comenzar por la más desagradable para evitar que siga ocupando el pensamiento durante el día.

Además, destacó que tachar una tarea terminada funciona como un estímulo para continuar con las siguientes. En el caso de las obligaciones domésticas compartidas, recomendó dejar la lista a la vista de todos los convivientes para facilitar la colaboración.

Para Serventi, resolver pendientes en compañía puede ser un buen plan y una forma de aliviar las obligaciones. La clave es conservar la capacidad de cumplirlas también por cuenta propia.

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Informe de Verónica Maslup.