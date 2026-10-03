Trágico accidente en Ruta 2: un joven de 29 años perdió la vida tras choque en Castelli

FOTO: Trágico accidente en Ruta 2: un joven de 29 años pierde la vida tras choque en Castelli

En la madrugada de este sábado 3 de octubre, un joven de 29 años falleció tras un accidente ocurrido en el kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli. El siniestro involucró a una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un camión Volkswagen 13.180.

De acuerdo a información proporcionada por fuentes policiales, el vehículo que conducía el joven, identificado como Lucas Matos, colisionó con los otros dos automóviles, resultando en su muerte en el lugar del accidente.

La Ford Ranger era manejada por María Casamayor, mientras que el camión estaba a cargo de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, residente en San Vicente.

Tras el choque, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la autovía, sin interrumpir el tráfico. Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli llegó al lugar, donde los ocupantes de la camioneta y el conductor del camión fueron revisados, pero no presentaron lesiones que requirieran traslado.

Las autoridades iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de "Homicidio culposo", con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que depende del Departamento Judicial Dolores. El sitio del accidente fue preservado para la llegada del personal de la Policía Científica.