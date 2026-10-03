Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.

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El sorteo número 18906 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2592

2° 9678

3° 7001

4° 7002

5° 2204

6° 4027

7° 8438

8° 6035

9° 6190

10° 8450

11° 7843

12° 4993

13° 4086

14° 8011

15° 4291

16° 9320

17° 2034

18° 6922

19° 3503

20° 8912