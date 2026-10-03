Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 3 de octubre.
El sorteo número 18906 de la quiniela matutina se realizó el sábado 3 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2592, correspondiente a "A primera (El Medico)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18906 de la quiniela matutina se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2592
2° 9678
3° 7001
4° 7002
5° 2204
6° 4027
7° 8438
8° 6035
9° 6190
10° 8450
11° 7843
12° 4993
13° 4086
14° 8011
15° 4291
16° 9320
17° 2034
18° 6922
19° 3503
20° 8912
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18906 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2592.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Medico)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van desde 2592 hasta 8912, en las posiciones correspondientes.