Rusia pide a diplomáticos y extranjeros abandonar Kiev por inminentes ataques aéreos

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Rusia instó este sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar de inmediato Kiev, tras advertir que la capital ucraniana sufrirá una nueva oleada de ataques aéreos "masivos de represalias".

Desde Moscú argumentaron que las operaciones se dirigirán contra supuestos objetivos de carácter militar.

El anuncio se produjo apenas unas horas después de que un bombardeo enemigo inutilizara otra infraestructura vial estratégica dentro de la principal urbe del país.

La gravedad de la situación fue ratificada públicamente por el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Durante las últimas semanas, los habitantes de la capital ucraniana padecieron incursiones aéreas casi diarias ejecutadas principalmente con drones. La preocupación de los mandos militares locales aumentó producto de la aparición de aeronaves no tripuladas impulsadas a reacción. Estos nuevos modelos resultan considerablemente más veloces y complejos de neutralizar para los escudos de protección ciudadana.

A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Kremlin formalizó el emplazamiento a las delegaciones internacionales. En el texto, las autoridades rusas recalcaron la advertencia al personal diplomático y a los residentes foráneos para que suspendan cualquier traslado planificado hacia territorio ucraniano y evacúen las zonas de peligro a la mayor brevedad posible.

La administración de Vladímir Putin buscó deslindarse de las repercusiones humanitarias que puedan provocar sus próximos despliegues en el área metropolitana. En el documento oficial explicaron de forma tajante que la responsabilidad absoluta por cualquier desenlace trágico recaerá sobre aquellos individuos y delegaciones oficiales que decidan desoír las intimaciones de evacuación emitidas por su Cancillería.