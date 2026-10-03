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Argentina se hizo un festín y goleó 7 a 0 a Burkina Faso

La Selección Albiceleste bailó de principio a fin al conjunto africano en el Estadio Monumental. Transmitió Cadena 3.

03/10/2026 | 23:10Redacción Cadena 3

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Argentina se hace un festín de goles con Burkina Faso (Foto: @Argentina).

FOTO: Argentina se hace un festín de goles con Burkina Faso (Foto: @Argentina).

Argentina golea a Burkina Faso (Foto: @Argentina).

FOTO: Argentina golea a Burkina Faso (Foto: @Argentina).

En la previa de la despedida de Messi, la Argentina recibe a Burkina Faso (Foto: @Argentina).

FOTO: En la previa de la despedida de Messi, la Argentina recibe a Burkina Faso (Foto: @Argentina).

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La Selección argentina aplató este sábado a Burkina Faso en el marco de su segundo amistoso en la presente fecha FIFA.

Los dirigidos por Lionel Scaloni le ganó 7 a 0 al conjunto africano.

El encuentro, que comenzó a las 21 horas, se llevó a cabo en el Estadio Monumental y contó con la cobertura en vivo de Cadena 3.

El primer gol lo hizo Lautaro Martínez, quien capturó el rebote tras la atajada del arquero en un penal a los 4 minutos y mandó la pelota al fondo de la red.

El segundo gol fue de Moumouni Diallo e/c, luego de que Julián Álvarez sacó un disparo potente dentro del área que se rebotó en el defensor africano antes de cruzar la línea sobre los 8 minutos.

El tercero lo marcó Gianluca Prestianni a los 12 minutos, cuando el atacante colocó la pelota lejos del alcance del arquero rival.

El cuarto gol lo hizo Nico Paz a los 35 minutos, quien controló una habilitación en profundidad dentro del área y definió de caño ante la salida del arquero.

El quinto llegó en el pie de Julián Álvarez apenas un minuto después, cuando recibió la asistencia de Prestianni al corazón del área y empujó la pelota para marcar su gol.

Franco Mastantuono marcó el sexto gol a los 11 del segundo tiempo, tras recibir una descarga en el área tras una gran maniobra colectiva y definió con precisión para gritar su primer gol en la Selección Mayor.

El último gol lo hizo Giuliano Simeone en el tiempo de descuento de la etapa complementaria, decretando el séptimo gol para sellar la goleada definitiva en el Monumental.

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Cabe decir que en Argentina debutaron Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro.

El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien tuvo como asistentes a sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.

La Selección argentina llegó a este encuentro luego de la sólida goleada 4-0 sobre Bolivia del pasado miércoles, donde se destacó la actuación de jugadores que dan sus primeros pasos con la "Albiceleste", como es el caso de Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores, entre otros.

Burkina Faso, por su parte, venía de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana.

Para este partido, el Estadio Monumental solo contó con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el martes 6 de octubre contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? La Selección argentina ganó 7 a 0 a Burkina Faso en un amistoso.

¿Quién dirigió el partido? El árbitro fue el chileno José Cabero.

¿Cuándo se jugó el partido? El encuentro se llevó a cabo este sábado a las 21 horas.

¿Dónde se realizó el encuentro? El partido se disputó en el Estadio Monumental.

¿Por qué hubo un aforo reducido? El Estadio Monumental solo contó con el 50% del aforo debido a sanciones por el Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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