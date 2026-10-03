La Selección Argentina se prepara para la era post-Messi con un recambio generacional
Tras el contundente 7-0 ante Burkina Faso, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni acelera la transición y la integración de nuevos talentos de cara al futuro de la Albiceleste.
FOTO: Walter Samuel, Lionel Scaloni y Pablo Aimar.
Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- La Selección argentina ha puesto su mirada firmemente en el futuro, con el Mundial 2026 ya en el horizonte y el inicio de una etapa sin Lionel Messi, quien se despedirá del equipo este martes.
El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ha comenzado a implementar un ambicioso plan de recambio generacional, otorgando protagonismo a jóvenes futbolistas que juegan tanto en Europa como en el ámbito local, con el objetivo de fortalecer la base de la Argentina del mañana.
El gran reto que enfrenta el cuerpo técnico es manejar la transición futbolística y el liderazgo en el vestuario. Los entrenamientos actuales, así como los próximos partidos, se consideran un laboratorio esencial para probar nuevas tácticas y asentar a las caras frescas que asumirán el liderazgo del equipo.
La despedida del capitán como antesala
Este proceso de renovación coincide con un momento crucial: el partido del próximo martes 6 de octubre contra Benín, que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la camiseta nacional.
El encuentro en el Estadio Monumental estará cargado de emociones al ver al capitán por última vez, y para el cuerpo técnico representa la última gran frontera antes de dedicarse completamente a la nueva era post-Messi.
La reciente goleada de 7-0 ante Burkina Faso ha quedado atrás, y ahora todas las miradas están puestas en los nombres que heredarán el legado del ciclo más exitoso de la historia moderna del seleccionado.
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Transición en la Albiceleste. La Selección Argentina se prepara para la era post-Messi con un recambio generacional
Tras el contundente 7-0 ante Burkina Faso, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni acelera la transición y la integración de nuevos talentos de cara al futuro de la Albiceleste.
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Lectura rápida
¿Qué está haciendo la Selección Argentina?
Está enfocándose en el futuro, preparando un recambio generacional tras la era de Lionel Messi.
¿Quién es el entrenador actual?
El cuerpo técnico está encabezado por Lionel Scaloni.
¿Cuándo se despide Messi?
La despedida de Messi será el 6 de octubre en un partido contra Benín.
¿Qué ocurrió en el partido ante Burkina Faso?
Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso, un resultado que ya quedó atrás.
¿Dónde se llevará a cabo la despedida?
El partido se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
[Fuente: Noticias Argentinas]