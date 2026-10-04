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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 13° y 29°. La humedad es alta y el cielo se mantendrá despejado durante la mañana.

04/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.66 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para este domingo 4 de octubre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 29°. A lo largo del día, el viento se mantendrá suave, contribuyendo a un clima agradable. La humedad alta podría generar una sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 5 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo nublado. El martes 6 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 26°, también con nubes. El miércoles 7 de octubre, se anticipa un cambio significativo con lluvias intensas, con mínimas de 15° y máximas de 20°. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 14° y máximas de 16°.

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