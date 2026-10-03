Newell's y Lanús no se sacaron diferencias en el Coloso y empataron sin goles

Newell's y Lanús empataron 0-0 este sábado en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. La Lepra sumó ante un rival directo en la lucha por ingresar a los playoffs, en un encuentro con pocas situaciones claras y en el que ninguno logró imponerse en las áreas.

El partido comenzó con una complicación para Frank Darío Kudelka. Lautaro Giannetti sufrió una molestia física prácticamente desde el arranque y a los cinco minutos debió dejar la cancha. Bruno Cabrera ingresó en su lugar, por lo que el entrenador rojinegro tuvo que modificar rápidamente la defensa.

Newell's tuvo una de sus primeras aproximaciones a los 13 minutos. Walter Mazzantti consiguió sacar un remate que encontró la respuesta del arquero Nahuel Losada. Poco después, Facundo Guch también probó aunque su disparo se fue desviado.

Lanús respondió y comenzó a encontrar espacios. Franco Watson remató afuera a los 10 minutos y, pasado el cuarto de hora, la visita empezó a generar peligro principalmente por las bandas.

A los 25, Matías Cóccaro tuvo otra oportunidad para la Lepra pero su remate terminó afuera. Desde allí, el Granate consiguió acercarse con mayor frecuencia: Agustín Medina probó a los 32, Lucas Besozzi tuvo un intento bloqueado y Eduardo Salvio buscó el arco a los 39.

Una de las intervenciones importantes de Josué Reinatti llegó inmediatamente después. A los 40 minutos, Allan Wlk sacó un remate que el arquero rojinegro logró contener para mantener el partido sin goles.

Newell's buscó en el complemento

Lanús comenzó mejor la segunda parte y generó peligro desde temprano. A los cuatro minutos, Tomás Guidara apareció en posición de remate, aunque Cóccaro terminó bloqueando el disparo dentro del área. Más tarde, Reinatti volvió a responder ante un intento de Ronaldo Dejesús.

Kudelka buscó darle otra dinámica al equipo con los ingresos de Alan Soñora y Walter Núñez por Facundo Guch y Santiago Solari a los 14 minutos del complemento.

La chance más concreta de Newell's en esa etapa llegó a los 20 minutos. Cóccaro consiguió rematar al arco y Losada respondió para sostener el cero de Lanús.

El encuentro no logró romperse y terminó sin goles en el Parque Independencia. El 0-0 dejó a Newell's con un punto más en una fecha importante frente a uno de los equipos con los que pelea directamente por ingresar entre los clasificados de la Zona A.

La Lepra llegó al partido con 16 puntos, la misma cantidad que Lanús, aunque el Granate estaba por encima por diferencia de gol.