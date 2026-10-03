Delincuente de 25 años muere tras intento de robo en Lomas del Millón

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Un delincuente de 25 años murió luego de ser atropellado por la víctima de un intento de robo en la localidad bonaerense de Lomas del Millón, partido de La Matanza, y posteriormente trasladado por sus cómplices hasta una vivienda de Villa Madero.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes, en inmediaciones de Cabral al 2300, cuando varios hombres armados que se movilizaban en una Volkswagen Suran intentaron asaltar a un hombre de 61 años, que aceleró su vehículo para escapar y embistió a uno de los sospechosos, según indicaron medios locales.

El joven, identificado como A.N.G., fue cargado por sus cómplices en la Suran y trasladado hasta una vivienda ubicada en Cochabamba al 1800, tal como indicó Oeste Noticias, donde una mujer alertó al 911 luego de advertir que habían llevado a su domicilio a un hombre ensangrentado e inconsciente.

Una ambulancia acudió al lugar y los médicos constataron que el joven había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron vincular el intento de robo ocurrido en Lomas del Millón con el traslado del joven hasta Villa Madero y establecieron que la Volkswagen Suran habría sido utilizada durante el hecho.

Horas después, los propietarios del vehículo se presentaron en una dependencia policial y señalaron que lo utilizaban para realizar viajes como remis y Uber, además de alquilárselo a un hombre de 27 años identificado como F.A.

Según relataron, el sospechoso les había dicho que había sufrido un accidente de tránsito y que el vehículo tenía manchas de sangre, aunque luego una conocida les informó que la Suran habría sido utilizada en un intento de robo.

Con esos datos, el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, dispuso una serie de medidas y los efectivos aprehendieron a F.A. en una vivienda, con autorización de su propietario. Durante el procedimiento también secuestraron el teléfono celular del sospechoso y la Volkswagen Suran, que quedó preservada para ser sometida a peritajes.

En el lugar del intento de robo, además, fueron secuestradas una pistola Bersa calibre .22, cuyo número de serie deberá ser establecido por Policía Científica, y la culata de un revólver.

F.A. permanece aprehendido en una causa por robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa, mientras la investigación busca determinar el rol de cada uno de los involucrados.