Solo la mitad de los hipertensos recibe tratamiento adecuado en Argentina

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) – La presión arterial es la medida de la fuerza con la que la sangre circula por las arterias y, aunque puede variar durante el día, lo ideal es que se mantenga por debajo de 120 por 80 milímetros de mercurio (mmHg), según lo indica la Federación Mundial del Corazón.

La hipertensión es una condición en la que la presión se mantiene constantemente elevada, lo que puede causar daños en el corazón, el cerebro y otros órganos vitales. A nivel global, afecta a 1 de cada 4 adultos, pero solo 1 de cada 5 logra controlarla, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Un estudio realizado por el Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas para evaluar la salud cardiovascular en la población reveló que el 63,9% de las personas tenía hipertensión arterial; sin embargo, solo el 49% de los afectados estaba bajo tratamiento y apenas el 10% alcanzaba valores de presión arterial dentro de los parámetros recomendados.

En Argentina, según la Sociedad Argentina de Cardiología, 1 de cada 3 habitantes presenta hipertensión, siendo más común en hombres. Actualmente, el 55,5% recibe tratamiento farmacológico, mientras que cerca del 38,8% desconoce que padece esta condición. Solo el 24,2% de los pacientes hipertensos logra mantener su presión arterial en niveles adecuados.

"La hipertensión arterial es la principal causa de accidente cerebrovascular (ACV) y de insuficiencia cardiaca. Como muchos pacientes son asintomáticos, la mayoría de los diagnósticos se realizan en controles médicos de rutina. Sin embargo, aproximadamente solo uno de cada cinco pacientes recibe tratamiento y logra un control adecuado," explicó la Dra. Verónica Volberg (MN 86.612), jefa de la División de Cardiología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Desde la División de Cardiología advierten que el ACV y el infarto agudo de miocardio (IAM) son algunas de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Por lo tanto, tratar los factores de riesgo cardiovascular desde etapas tempranas es clave para reducir el impacto de estas enfermedades y mejorar tanto la calidad como la expectativa de vida.

"Muchas enfermedades pueden evitarse o detectarse a tiempo con controles simples y oportunos. Por eso, es fundamental un control temprano de todos los factores de riesgo, llevar una dieta saludable baja en sal y sodio, reducir el consumo de alimentos procesados y aumentar la actividad física," agregó la Dra. Volberg.

1. Llevar una alimentación saludable, que incluya frutas y verduras, semillas y frutos secos, y reducir el consumo de carnes rojas y alimentos ultraprocesados.

2. Realizar actividad física con regularidad. Para quienes no hacen ejercicio, se recomienda iniciar con caminatas o bicicleta durante períodos cortos e ir incrementando la duración e intensidad.

3. No fumar y evitar la exposición al humo de tabaco.

4. Controlar y tratar la presión arterial, la diabetes y el colesterol, según indicación médica.

5. Mantener un descanso adecuado y consultar periódicamente con profesionales de la salud.

Agencia NA