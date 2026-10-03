Marcha del Orgullo en Rosario: habrá cortes y desvíos de tránsito este sábado

Este sábado 3 de octubre se realizará en Rosario la Marcha del Orgullo, por lo que la Municipalidad implementará cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la ciudad. El operativo comenzará a las 14, con la concentración en plaza Libertad, ubicada entre Pasco, Sarmiento, Ituzaingó y Mitre.

La movilización comenzará a las 17 y avanzará desde Mitre y Pasco por Mitre, avenida Pellegrini, Buenos Aires y Córdoba, hasta llegar al Parque Nacional a la Bandera. Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia acompañarán el recorrido y los cortes se levantarán progresivamente a medida que avance la marcha.

El transporte urbano de pasajeros también tendrá modificaciones. Entre las 14 y las 17 habrá desvíos para las líneas 110, 140, 128, 141, 134 y 135, mientras que desde las 17 y durante el avance de la movilización se sumarán cambios en los recorridos de numerosas líneas que circulan por Pellegrini, Laprida, Mitre, Corrientes, Montevideo, Maipú, Entre Ríos y otras calles del centro.

El dispositivo se extenderá hasta aproximadamente las 21, según el avance de la marcha. La jornada finalizará con un festival en la zona del Monumento Nacional a la Bandera, previsto para comenzar alrededor de las 19, por lo que también se mantendrán modificaciones en el tránsito y el transporte en ese sector.