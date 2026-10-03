Se resolvió el misterio: el insólito desenlace de los robos de trapos en Santa Fe

Erika, la vecina de Nelson, Santa Fe, que descubrió con una cámara que un gato se llevaba sus trapos de piso, recuperó siete después de acercarse a la casa de la dueña del animal. Según contó, la mujer los tenía doblados y se los devolvió entre risas.

La historia había comenzado con la desaparición reiterada de los trapos que Erika dejaba en los accesos de su vivienda. Ante la sospecha de que alguien se los llevaba durante la noche, instaló una cámara y descubrió al inesperado responsable.

La difusión de las imágenes convirtió el episodio en una anécdota conocida en la localidad y fuera de ella. "Se viralizó por todos lados. Yo no lo podía creer", relató Erika, quien aseguró que desde entonces la reconocen tanto en su negocio como en la calle.

“Quien llega me dice: ‘¿Usted es la que le robaron los trapos?’”, contó sobre las consultas que recibe a diario.

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Después de la repercusión del video, Erika pudo identificar a los propietarios del gato y se acercó a su casa para explicarles lo ocurrido. Allí le mostró la grabación a la dueña, que reaccionó con sorpresa, aunque reconoció que su mascota tenía esa costumbre.

“Me dijo que el gato es así, que a todos los vecinos siempre les roba algo”, señaló.

La visita también permitió resolver el misterio sobre el destino de los objetos desaparecidos. “Ella tenía todos los trapos dobladitos ahí. Había siete trapos. Así que me los devolvió y lo tomó con humor, ni un problema”, resumió Erika.

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Informe de Matías Arrieta.