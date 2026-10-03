Tragedia en la Ruta 2: murió un joven de 29 años tras un choque a la altura de Castelli

FOTO: Trágico accidente en Ruta 2: un joven de 29 años pierde la vida tras choque en Castelli

Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un choque entre dos autos y un camión, a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho involucró a una Ford Ranger, un Volkswagen Voyage y un Volkswagen 13.180.

El primer vehículo era conducido por Lucas Matos, de 29 años, con domicilio en Castelli, quien como consecuencia del impacto murió en el lugar.

En tanto, María Casamayor manejaba la Ranger, mientras que el rodado de gran porte estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, con domicilio en San Vicente.

Tras el siniestro, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2, sin obstruir los carriles de circulación.

Una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli acudió a la escena y médicos revisaron a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión. Ninguno de ellos requirió traslado al no presentar lesiones.

Por el hecho se iniciaron actas bajo la carátula de “Homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores, y el lugar fue preservado a la espera del personal de la Policía Científica.