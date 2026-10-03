Más de 7.250 personas rescatadas de los escombros en Irán tras 40 días de conflicto

FOTO: Rescataron a más de 7.200 personas entre los escombros en Irán durante la guerra.

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) — Más de 7.250 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros en Irán durante la guerra de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel, informó un oficial de rescate iraní, según corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán (IRCS, por sus siglas en inglés), Pirhossein Kolivand, brindó detalles sobre la situación durante una ceremonia en Teherán, donde se entregaron nuevos vehículos y equipos de rescate a la organización, de acuerdo con la Agencia Iraní de Noticias Laborales.

Kolivand destacó que los logros en el rescate se deben al uso de tecnología avanzada en las operaciones, tal como reportó Xinhua.

El presidente de la IRCS describió el desarrollo de la flota y el equipamiento de la organización en los últimos años como "sin precedentes", y añadió que cuenta con más de seis millones de miembros voluntarios en todo el país.

El antecedente bélico

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones dirigidos a bases y activos israelíes y estadounidenses en la región, además de reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz.

A pesar de que se acordó un alto al fuego temporal en abril, Estados Unidos e Irán continuaron intercambiando ataques posteriormente.

En una conferencia de prensa en Nueva York a finales del mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que más de 5.000 personas, incluidas cientos de mujeres y niños, perdieron la vida debido a la "agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán.