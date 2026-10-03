Los jugadores de Burkina Faso llegarían a la Argentina seis horas antes del partido

El plantel de Burkina Faso llegará a la Argentina solo seis horas antes del partido contra la Selección, que será esta noche a las 21.

El plantel salió en horas de la madrugada desde Marruecos, luego de que se haya atrasado su vuelo por una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión".

En el comunicado que emitió la Federación de Burkina Faso, se detalló que "ciertas limitaciones (especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje) han generado reticencias entre los jugadores".

El partido entre la Selección argentina y su par de Burkina Faso está programado para este sábado a las 21 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental, que contará con un 50% de aforo debido a las sanciones que recibió la "Albiceleste" por incidentes en el Mundial.

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Este encuentro será el último antes de la despedida de Lionel Messi, que se realizará dentro de solo tres días cuando la Selección se mida con su par de Benín en la que será una noche inolvidable tanto para la “Pulga” como para todos sus fanáticos.

La selección de Burkina Faso llega a este encuentro luego de haber disputado dos encuentros en esta fecha FIFA correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

En el primero de ellos igualaron 1-1 contra Benín, mientras que en el siguiente le ganaron 1-0 a la República Centroafricana.

La Selección argentina, por su parte, viene de golear 4-0 a Bolivia en un amistoso que se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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