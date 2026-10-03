FOTO: Miles de fieles avanzan hacia Luján tras el cese de la lluvia en la peregrinación anual

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - Después del mediodía cesó la lluvia y miles de fieles continúan su camino en la 52ª Peregrinación a Luján, portando la Imagen Peregrina de la Virgen.

En este contexto, se ha implementado un operativo de seguridad, salud, asistencia e hidratación a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros que separan a San Cayetano, en Liniers, de la Basílica de Luján.

La salida oficial tuvo lugar cerca de las 10 desde el Santuario de San Cayetano, aunque muchos fieles iniciaron la caminata durante la madrugada, desafiando las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Este año, la peregrinación se desarrolla bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", y se estima que más de dos millones de personas participarán a lo largo del fin de semana. La misa central se celebrará este domingo a las 7.00 en la Basílica de Luján, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El trayecto de la peregrinación abarca varios municipios, incluyendo Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, hasta llegar a Luján. Esta caminata se realiza sin interrupciones desde 1975.

A pesar de que las condiciones meteorológicas complicaron el inicio de la jornada con tormentas y lluvias hasta el mediodía, luego cesaron las precipitaciones y los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer, lo que permitió que la marcha continuara con mayor comodidad.

El operativo de acompañamiento a la peregrinación incluye efectivos policiales de diversas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones para monitoreo, así como torres de iluminación, personal de Defensa Civil y controles de tránsito.

Asimismo, se han dispuesto hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil, un helicóptero sanitario y un refuerzo en las guardias de hospitales provinciales y municipales a través de la Región 7 de Salud.

El dispositivo también cuenta con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para brindar asistencia a niños, niñas y adolescentes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se encuentra en la Universidad Nacional de Luján, donde se coordinarán en tiempo real las tareas de asistencia junto a los municipios y organismos provinciales y nacionales involucrados. Se han establecido puntos de separación de residuos, grupos electrógenos y torres de iluminación a lo largo del recorrido.

Paralelamente, Trenes Argentinos ha implementado un esquema especial en el corredor diésel Moreno-Mercedes para facilitar el traslado de los peregrinos.

Durante estos dos días, se prevé la colaboración de aproximadamente 6.000 voluntarios que asistirán a los peregrinos a lo largo del trayecto, donde también se ofrecerán puestos sanitarios, espacios de asistencia y servicios para facilitar el recorrido.