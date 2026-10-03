Edelmiro Molinari regresa al escenario con un show íntimo en el Teatro de la Media Legua

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - Edelmiro Molinari, reconocido guitarrista, compositor y vocalista de Almendra y fundador de Color Humano, se presentará el domingo 1° de noviembre en el Teatro de la Media Legua. En este encuentro, Molinari ofrecerá un show en formato solista, donde la guitarra y las historias que han acompañado su carrera musical durante más de cinco décadas serán los protagonistas.

Desde sus inicios en la década de los 60, Molinari ha sido parte fundamental de la historia del rock argentino, ayudando a sentar las bases del género. Su presentación en el Teatro de la Media Legua promete ser un evento íntimo, donde el artista se conectará de manera cercana con su público.

El músico, que fue parte de la formación original de Almendra junto a Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio y Rodolfo García, aportó canciones que se han vuelto emblemáticas en la historia del rock argentino. Tras la disolución de la banda en 1971, Molinari fundó Color Humano, donde exploró un enfoque musical más personal y experimental, junto a artistas como David Lebón y Rinaldo Rafanelli, logrando éxitos como "Cosas rústicas" y "Larga vida al sol".

Su trayectoria también incluye una prolongada etapa en Estados Unidos, donde colaboró con diversos músicos y trabajó como productor. A su regreso a Argentina, retomó su carrera solista, lanzando álbumes como Expreso de agua santa y Contacto.

Con su nuevo proyecto "Hoy íntimo", Molinari busca crear un ambiente que permita al público redescubrir sus canciones y conectar con la esencia de su música. Este show ofrecerá la oportunidad de escuchar de manera diferente a uno de los grandes referentes del rock argentino.

La noche del 1° de noviembre será un momento para disfrutar de relatos, revivir clásicos que han trascendido generaciones y conocer la faceta más personal de un artista que sigue haciendo de la guitarra su principal medio de expresión.