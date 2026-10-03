El Automóvil Club Argentino reemplaza su histórico tótem por riesgo de derrumbe

FOTO: El ACA reemplaza temporalmente su histórico tótem por riesgo estructural en la sede central

Buenos Aires, 3 de octubre (NA)- El Automóvil Club Argentino (ACA) decidió sustituir de manera provisional el emblemático tótem identificatorio que se encuentra frente a su sede central en la avenida Del Libertador, tras la detección de daños estructurales que representaban un riesgo de derrumbe.

El director de Asuntos Legales del ACA, Óscar Peña, explicó que los informes técnicos revelaron fisuras y fallas en la estructura original, lo que llevó a su remoción inmediata para evitar posibles accidentes.

"Existía un riesgo cierto e inminente debido a las dimensiones del tótem, que posee aproximadamente seis metros de altura y un peso cercano a las seis toneladas, en un sector de intensa circulación de peatones y vehículos", indicó el directivo.

Desde la institución, se destacó que esta medida fue tomada por motivos de urgencia, priorizando la seguridad pública. "Privilegiamos evitar daños y males mayores. De haberse producido un incidente, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves", afirmó Peña.

El ACA recordó que fue la propia entidad la que promovió en 2013 el reconocimiento patrimonial de sus instalaciones y de los tradicionales tótems identificatorios, con el objetivo de preservar su valor histórico e institucional.

A pesar de ello, los estudios realizados sobre la estructura de la sede central concluyeron que el nivel de deterioro exigía una intervención inmediata y una restauración integral, especialmente por las grietas detectadas en su base.

Mientras se llevan a cabo los trabajos de evaluación y reparación, el Club ha instalado un nuevo tótem de carácter temporal. Esta nueva estructura, de menor peso y con tecnología más moderna, cumple la función identificatoria del elemento original e incluye iluminación mejorada y pantallas digitales para brindar información a socios y usuarios.

La entidad aclaró que esta nueva instalación no implica el reemplazo definitivo del histórico tótem, sino que es una solución transitoria mientras avanzan las tareas de recuperación patrimonial.

La restauración será supervisada por una comisión de especialistas en coordinación con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, asegurando la preservación de los componentes originales y el valor simbólico de la pieza.

Por otro lado, el segundo tótem ubicado en la sede central, sobre la calle Pereyra Lucena, permanece en su lugar habitual.

El ACA afirmó que se aplicará el mismo criterio de actuación a los cerca de 250 tótems distribuidos en todo el país. Ante la detección de riesgos estructurales o situaciones que puedan comprometer la seguridad, la institución procederá al retiro preventivo para evitar incidentes.

Las autoridades destacaron que la intervención en el tótem de la avenida Del Libertador ha permitido preservar una estructura histórica y avanzar en su recuperación sin registrar accidentes.

Asimismo, la instalación provisoria del nuevo modelo es una muestra de la evolución tecnológica de sus servicios y de la modernización de su infraestructura, manteniendo la identidad visual que caracteriza al Club desde hace más de un siglo.

Finalmente, el ACA reafirmó su compromiso con la preservación del patrimonio histórico de la institución y con el cumplimiento de los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad de socios, usuarios y transeúntes. El histórico tótem volverá a ocupar su lugar original una vez concluidas las tareas de restauración definitiva.