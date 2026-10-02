Murder in a Small Town: el viaje de 30 años detrás de un cautivante drama criminal

FOTO: "Murder in a Small Town": cómo es el detrás de escena de un adictivo drama criminal desde el foco de su creador.

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- "Pueblo chico, infierno grande" podría ser el lema de la serie "Murder in a Small Town", que se ha convertido en una cautivante trama criminal. En este sentido, su creador Ian Weir reveló que el desarrollo de la serie "se remonta a casi 30 años atrás".

Basada en la exitosa saga de novelas de suspenso de la autora canadiense L.R. Wright, la producción inició cuando Weir fue encargado de escribir el guion de una película inspirada en la primera novela de la saga, The Suspect. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Weir explicó: "Esa película estuvo muy cerca de concretarse, pero el financiamiento se cayó en el último momento".

"El productor que tenía los derechos nunca dejó morir el sueño. Siempre volvíamos al proyecto una y otra vez. Finalmente, cuando entregamos el material —los cuatro episodios de una hora que ya se habían desarrollado— nos dieron luz verde para seguir adelante y concretar la producción, realmente fue un sueño hecho realidad. Un sueño que había esperado 30 años", sostuvo Weir.

En relación a la fidelidad de la adaptación, Weir comentó: "Intentamos mantenernos muy, muy fieles a la visión humana presente en las novelas de L.R. Wright. Las tramas sí han cambiado bastante. Las novelas de L.R. Wright son extraordinarios estudios de personajes". Según el creador, las historias no se centran únicamente en resolver un crimen, sino que profundizan en los misterios del alma humana, mostrando personajes tridimensionales con secretos por explorar.

Weir también indicó que, a medida que avanzaba la serie, realizaron cambios en las tramas e intensificaron el componente investigativo. A partir de la segunda temporada, se alejaron de las historias originales de las novelas, adaptando todos los libros disponibles y continuando el desarrollo de los personajes principales, siempre respetando la visión de L.R. Wright.

Respecto a los personajes, Weir destacó su profundidad y complejidad. En el primer episodio, que adapta la primera novela, se revela quién es el asesino desde el inicio en el libro, pero en la serie, la verdad se va descubriendo de manera gradual. "En el centro de la historia está este hombre de 80 años, interpretado magistralmente por James Cromwell, y el verdadero descubrimiento no consiste solamente en entender quién es en el presente, sino en comprender qué acontecimientos de su vida lo llevaron hasta ese punto", explicó Weir.

Al hablar sobre las diferencias con otras series del género, Weir afirmó: "Murder in a Small Town tiene elementos de la tradición del llamado 'cozy mystery', una tradición muy británica. Sin embargo, no diría que somos exactamente una serie cozy. Nos gusta pensar que somos 'cozy adjacent', cercanos al policial clásico". En este sentido, enfatizó que la serie explora cómo la muerte tiene consecuencias reales para los sobrevivientes, a diferencia de otros relatos donde la muerte no provoca un impacto emocional significativo.

En cuanto al futuro de la serie, Weir reveló que la trama se centra en la relación entre Karl, interpretado por Rossif Sutherland, y Cassandra, interpretada por Kristin Kreuk. La reconstrucción de sus vidas y la construcción de una familia es el eje central de la historia. La segunda temporada, que se estrenará muy pronto en Argentina, contará con la participación de Marcia Gay Harden como la alcaldesa de Gibsons, quien se convierte en una rival para Cassandra, generando nuevas complicaciones.

Además, en la tercera temporada, Peter Gallagher interpretará al padre de Karl, quien traerá nuevos conflictos a la vida del protagonista. Weir concluyó: "Aunque se trate de una serie de misterio, en el fondo es una historia de amor. En el centro hay dos seres humanos llenos de defectos, pero espero que también muy fascinantes y conmovedores".

Murder in a Small Town presenta a Karl Alberg (Rossif Sutherland), un detective que deja su trabajo en Minneapolis para asumir como jefe de policía en un pequeño pueblo del noroeste del Pacífico, buscando sanar el daño psicológico que su carrera anterior le dejó. Sin embargo, una serie de asesinatos pondrá a prueba su solidez como detective, revelando que los habitantes del pueblo ocultan quiénes son realmente. En medio de esta trama de asesinatos, surge una historia de amor entre Karl y Cassandra Lee (Kristin Kreuk), quien guarda un pasado personal que cautivará al público.