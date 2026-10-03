Quiniela vespertina: conocé los números ganadores del sábado 3 de octubre

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El sorteo número 31631 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7429, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7429

2° 4863

3° 2162

4° 3135

5° 4351

6° 5296

7° 6907

8° 4516

9° 3609

10° 4343

11° 6550

12° 2438

13° 8608

14° 2089

15° 5409

16° 4603

17° 5504

18° 4585

19° 5497

20° 7844