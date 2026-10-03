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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores del sábado 3 de octubre

El sorteo número 31631 se realizó a las 18 horas. El número a la cabeza fue el 7429, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (San Pedro)".

03/10/2026 | 18:17Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31631 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 3 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 7429, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Pedro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7429
2° 4863
3° 2162
4° 3135
5° 4351
6° 5296
7° 6907
8° 4516
9° 3609
10° 4343
11° 6550
12° 2438
13° 8608
14° 2089
15° 5409
16° 4603
17° 5504
18° 4585
19° 5497
20° 7844

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31631 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 3 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 7429.

¿Qué significa el número 7429?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (San Pedro)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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