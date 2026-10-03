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Newell's y Lanús empatan en Rosario y se mantienen en zona de clasificación

Los del sur del conurbano quedaron sextos y los rosarinos, en séptimo lugar, con el mismo puntaje, por encima de Independiente en la Zona A

03/10/2026 | 19:01Redacción Cadena 3

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Newell's y Lanús

FOTO: Newell's y Lanús

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Newell's no logró imponerse en casa e igualó 0-0 contra Lanús en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se llevó a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, donde ambos equipos rescataron un punto sin emociones.

Este resultado posiciona a Lanús en el sexto lugar y a Newell's en el séptimo, ambos en zona de clasificación a los play-off. Los dos equipos, junto a Independiente de Avellaneda, comparten un total de 17 puntos, aunque se encuentran por encima del equipo rojo gracias a la diferencia de goles.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Newell's y Lanús empataron 0-0 en Rosario.

¿Quiénes jugaron el partido?
Los equipos involucrados fueron Newell's y Lanús.

¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro?
El partido se disputó el 3 de octubre de 2026.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

¿Cuál es la situación en la tabla?
Lanús es sexto y Newell's séptimo, ambos con 17 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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