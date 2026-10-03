Newell's y Lanús empatan en Rosario y se mantienen en zona de clasificación

Newell's no logró imponerse en casa e igualó 0-0 contra Lanús en un encuentro correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se llevó a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, donde ambos equipos rescataron un punto sin emociones.

Este resultado posiciona a Lanús en el sexto lugar y a Newell's en el séptimo, ambos en zona de clasificación a los play-off. Los dos equipos, junto a Independiente de Avellaneda, comparten un total de 17 puntos, aunque se encuentran por encima del equipo rojo gracias a la diferencia de goles.

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Agencia NA