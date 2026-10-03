Detienen a iraníes acusados de planear ataque a sinagoga en Manchester

Buenos Aires, 3 de octubre (NA).- Dos ciudadanos iraníes han sido acusados en el Reino Unido de intentar llevar a cabo un atentado contra una sinagoga en la ciudad de Manchester. Esta situación surge en el contexto de una investigación antiterrorista que involucra presuntas actividades de vigilancia sobre objetivos relacionados con la comunidad judía local.

Los acusados, identificados como Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde enfrentan cargos por su supuesta participación en un plan para atacar la congregación Heaton Park y el Museo Judío de Manchester.

Durante la audiencia, ambos imputados no se declararon culpables de los cargos en su contra. La jueza Nina Tempia decidió que permanecerán en prisión hasta su próxima aparición, programada para el 23 de octubre ante el Tribunal Penal Central de Londres.

Según la Fiscalía británica, los acusados habrían recibido instrucciones de una tercera persona que reside en Irán, quien supuestamente coordinó el ataque y proporcionó detalles sobre cómo fabricar un artefacto explosivo casero utilizando cloro.

Las investigaciones revelaron que se incautaron materiales que incluían instrucciones precisas sobre la obtención de productos químicos y otros elementos necesarios para la creación del dispositivo. Durante la presentación del caso, el fiscal destacó que los acusados fueron vistos realizando tareas de reconocimiento y vigilancia en lugares vinculados a la comunidad judía de Manchester, lo que se interpretó como un indicio de la preparación de un posible ataque.

Las autoridades británicas han informado que ambos hombres ingresaron al Reino Unido de manera irregular tras cruzar el Canal de la Mancha hace más de seis años. Salehi logró obtener asilo posteriormente, mientras que la solicitud de Ahmadyan aún está en trámite.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, describió el caso como un reflejo de las amenazas que enfrenta el país, tanto por parte de organizaciones terroristas como de actores estatales extranjeros. Por su parte, la coordinadora nacional de la policía antiterrorista, Vicki Evans, aseguró que se trata de un hecho aislado y que actualmente no existe una amenaza directa para la población.

Este caso ha cobrado especial relevancia debido a la sensibilidad del objetivo elegido. Hace casi un año, durante las celebraciones de Yom Kipur, la misma congregación de Heaton Park fue blanco de un ataque en el que un individuo de origen sirio embistió el edificio con un vehículo mientras portaba un falso chaleco explosivo y un cuchillo, lo que resultó en dos muertes y tres heridos.

La investigación sigue en curso, y las autoridades británicas están analizando los vínculos y el alcance de la presunta planificación del atentado.