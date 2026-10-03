Intensa búsqueda de un avión privado con seis personas a bordo

Buenos Aires, 3 de octubre (NA).- Un avión privado con seis personas a bordo es objeto de una intensa búsqueda en las aguas del océano Atlántico, tras desaparecer de los radares mientras realizaba un trayecto entre Bermudas y el estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos.

La aeronave, un Gulfstream IV, había despegado desde el archipiélago de Bermudas con destino al aeropuerto Hanscom Field, ubicado en la localidad de Bedford, Massachusetts. Sin embargo, durante el recorrido, perdió contacto y no logró llegar a su destino, lo que llevó a activar un operativo de búsqueda y rescate.

Las autoridades estadounidenses informaron que la última posición conocida del avión se registró al sudeste de Nantucket, una isla frente a la costa de Massachusetts. Con base en esa información, la Guardia Costera de Estados Unidos ha desplegado recursos aéreos y marítimos para rastrear la zona afectada.

El operativo se centra en un área del Atlántico Norte cercana a Nantucket, donde los equipos de emergencia están tratando de determinar el último punto de contacto con la aeronave y reconstruir la trayectoria que siguió desde su salida de Bermudas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las seis personas que viajaban a bordo ni han precisado las causas que provocaron la pérdida de comunicación con la aeronave. Además, no se ha reportado oficialmente la recepción de una señal de emergencia antes de la desaparición, ni se han encontrado restos que permitan esclarecer lo sucedido durante el vuelo.

El Gulfstream IV es una aeronave ejecutiva de largo alcance, comúnmente utilizada para vuelos privados y corporativos, con la capacidad de realizar trayectos internacionales sin escalas.

Fuentes oficiales han indicado que la investigación sigue en desarrollo y que se proporcionarán nuevas actualizaciones a medida que avance el operativo de búsqueda en el Atlántico.