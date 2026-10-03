FOTO: Un hombre fue asesinado a puñaladas tras denuncia de abuso sexual en Lomas de Zamora

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) — Un hombre de 34 años fue asesinado a puñaladas en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, luego de que una adolescente de 14 años denunciara un presunto abuso sexual.

Por el homicidio fue detenido el hermano de la joven, de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El episodio ocurrió este viernes, cuando familiares de la adolescente comenzaron a buscarla luego de que se retirara sin avisar de la vivienda de su abuela, donde residía desde hacía aproximadamente dos semanas.

Poco después, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de la menor junto a un hombre dentro de una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Martell y Miatello.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la adolescente dentro de la vivienda de Fabián Norberto Sosa, un vecino de la zona. Según la información reunida durante las primeras horas de la investigación, la joven se encontraba vestida y recostada sobre una cama.

La propiedad, en tanto, se cree que había sido incendiada por los propios vecinos luego de que la familia encontrara a la joven.

Sosa había sido trasladado al Hospital Allende, donde ingresó con heridas punzocortantes en el abdomen y en el muslo izquierdo. El hombre murió luego de sufrir una descompensación a raíz de las lesiones.

A partir de los testimonios reunidos, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora identificaron como presunto autor del ataque al hermano de la adolescente, de 18 años, quien fue detenido por el homicidio.

La causa por la muerte de Sosa quedó a cargo de la UFI N°19 de Lomas de Zamora, mientras que la denuncia por el presunto abuso sexual es investigada de manera paralela por la UFI N°9.

Según fuentes vinculadas al expediente, Sosa tenía antecedentes en una causa por delitos sexuales iniciada en 2012 y había estado detenido en la Unidad Penal N°32 de Florencio Varela.