Disminuyen embarazos adolescentes en Argentina, pero aumentan las ETS entre jóvenes

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- En la última década, Argentina ha visto una reducción notable en la tasa de embarazos adolescentes, con un descenso de entre un 60% y un 70%. La cifra de nacimientos anuales en menores de 19 años pasó de 117.000 en 2013 a menos de 48.000 en 2023.

A pesar de esta significativa caída, no se puede concluir que los embarazos adolescentes hayan disminuido en la misma medida, de acuerdo con un informe de la Agencia Noticias Argentinas. La implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha contribuido a la reducción de gestaciones, pero los embarazos adolescentes siguen siendo una realidad preocupante. Por ello, es fundamental centrar los esfuerzos en la prevención, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos y la difusión de información integral.

La Dra. Valeria Valko, ginecóloga de Ospedyc, alertó sobre la situación epidemiológica, señalando que "mientras disminuyen los embarazos a término, las enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) aumentan de forma alarmante entre los jóvenes de 15 a 24 años". La sífilis, en particular, ha visto un incremento del 75% respecto al año anterior, junto con aumentos en los diagnósticos de gonorrea, clamidia, herpes y HPV.

Para abordar esta problemática y reducir efectivamente los embarazos adolescentes, es crucial asegurar el cumplimiento de derechos fundamentales. Entre ellos se destacan el acceso a métodos anticonceptivos, que son gratuitos en hospitales y centros de salud desde los 13 años sin necesidad de un adulto; la Educación Sexual Integral (ESI), que brinda información científica y fortalece la autonomía de los jóvenes; la prevención y detección temprana de situaciones de violencia y embarazos no intencionales; y la promoción de derechos para personas con discapacidad.

La recomendación es clara: adoptar la doble protección. Esto implica combinar un método anticonceptivo eficaz con el uso del preservativo, que es la única barrera contra las ETS. La información precisa, conversaciones abiertas con adultos y consultas médicas son esenciales para mejorar la salud sexual de los jóvenes.

La Dra. Valko enfatizó la importancia de la consulta ginecológica, afirmando: "A pesar de los avances en la reducción de embarazos no planificados, el reciente aumento de ETS indica que no podemos bajar la guardia. La elección de un método anticonceptivo debe basarse en información y acompañamiento, destacando siempre la relevancia del uso correcto del preservativo".