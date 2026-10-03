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La ráfaga de goles que llevó a la Selección argentina a golear a Burkina Faso en el primer tiempo

Lautaro Martínez, Diallo en contra y Gianluca Prestianni, Paz y Álvarez los protagonistas de la noche.

03/10/2026 | 21:54Redacción Cadena 3

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Lautaro Martínez se convirtió en el segundo máximo goleador de la Selección argentina

FOTO: Lautaro Martínez se convirtió en el segundo máximo goleador de la Selección argentina

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Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- La selección argentina logró una contundente victoria sobre Burkina Faso en el primer tiempo del segundo amistoso internacional, disputado en el estadio Monumental.

El delantero y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, abrió el marcador a favor de la selección argentina en el partido frente al conjunto africano. A los 4 minutos de juego, el "Toro" aprovechó un rebote del arquero Razak Guira, tras un penal sancionado por una falta sobre Agustín Giay.

Cuatro minutos más tarde, Moumoune Diallo no logró despejar correctamente un potente remate de Julián Álvarez dentro del área y terminó anotando un autogol que amplió la ventaja para el equipo argentino.

A los 12 minutos, Gianluca Prestianni recibió el balón en tres cuartos de cancha y, tras avanzar hacia el área, abrió el juego para Lautaro Martínez, quien le devolvió el pase a Prestianni para que el futbolista del Benfica y ex Vélez anotara su primer gol con la selección nacional.

El cuarto gol llegó a los 35 minutos, cuando Nicolás Paz anotó con un poco de fortuna, ya que su primer intento no fue del todo efectivo, pero logró definir con la derecha ante la salida del arquero, gracias a una gran asistencia de Alexis Mac Allister, quien lo habilitó con un pase largo desde el medio campo.

Finalmente, Julián Álvarez selló la goleada con su gol, luego de un tiempo sin marcar desde su tanto ante Suiza en el Mundial. Álvarez pudo deshacerse de la presión y anotó tras una jugada colectiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que lo encontró en el área rival gracias a una asistencia de Prestianni.

Noticia en desarrollo...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
La selección argentina goleó a Burkina Faso en el primer tiempo del amistoso internacional.

¿Quiénes anotaron los goles?
Lautaro Martínez, un autogol de Diallo, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Julián Álvarez.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo?
El partido se realizó en el estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Quién es el entrenador de la selección?
El equipo está dirigido por Lionel Scaloni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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