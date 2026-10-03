Morón se acerca a Ferro tras vencer a All Boys en la Primera Nacional

FOTO: Morón volvió a ganar y quedó a tres puntos de Ferro (Puntero) a falta de cuatro fechas en la Primera Nacional

Buenos Aires, 3 octubre (NA) -- Deportivo Morón logró una victoria clave por 2-1 ante All Boys en la trigésimo segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional, quedando a solo tres puntos de Ferro, que a pesar de su derrota frente a Deportivo Madryn, se mantiene en la primera posición.

El encuentro se disputó en el estadio Nuevo Francisco Urbano, donde el "Gallito" se impuso gracias a los goles de Mateo Levato, quien anotó a los 28 minutos, y Franco Toloza, que selló la victoria a los 44 del segundo tiempo. Matías Nouet descontó para All Boys a los 34 minutos del complemento.

Este resultado afecta negativamente al "Albo", que ahora se encuentra en la decimoquinta posición con 33 puntos, solo dos por encima de San Miguel (31) y Acassuso (29), que están en zona de descenso tras sus respectivas derrotas contra Mitre y Ciudad de Bolívar.

Por otro lado, Colón volvió a la senda del triunfo al vencer a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0 en el estadio Brigadier General Estanislao López, en un partido crucial para ambos equipos en la lucha por la clasificación al Reducido. El "Sabalero" mantiene esperanzas de alcanzar el primer lugar, estando a 9 puntos a falta de 12 por disputarse.

En la Zona B, la competencia se intensifica, ya que Temperley se recuperó de una derrota previa y se impuso por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en su estadio. Los goles de Marcos Echeverría y Gabriel "El Demonio" Hauche aseguraron la victoria, mientras que el "Lobo Jujeño" había abierto el marcador con un gol de Cachi.

La jornada del sábado comenzó con un empate sin goles entre Tristán Suárez y Quilmes, donde el equipo local se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Ariel Kippes. Este resultado permite que Temperley se coloque a solo dos puntos de distancia de Tristán, que sigue liderando la Zona B.