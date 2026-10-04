Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con broken clouds, una temperatura de 16° y una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en el 64%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. El lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con light rain. El martes 6 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con overcast clouds. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 24°, con moderate rain. El jueves 8 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, con light rain. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 18°, con overcast clouds.