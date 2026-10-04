Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con una visibilidad que permitirá disfrutar de un día despejado. No se esperan lluvias, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 7 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 29°, con cielo despejado. El jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, también con posibilidad de lluvias ligeras.