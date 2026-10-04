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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 12° y la máxima alcanzará los 24°. El cielo estará mayormente despejado y se prevé un día agradable.

04/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el domingo 4 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta pocas nubes, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad, aunque alta, no generará lluvias, y la visibilidad se mantendrá en niveles adecuados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con cielo nublado. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17°, también con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, continuando con lluvias ligeras.

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