Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 27 de noviembre
Este viernes 27 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 19° y 31°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado. Conocé todos los detalles del clima.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 27 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el este (70°) y la presión atmosférica es de 1019 hPa.
El clima hoy viernes 27 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado durante todo el día, con viento moderado y una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la ciudad.
Pronóstico extendido
Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 34°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con algunas nubes dispersas. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 28°, con pocas nubes. Para el martes 1 de diciembre, la mínima descenderá a 19° y la máxima será de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 23°, también con posibilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 19° y 31°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 21° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se prevé cielo despejado y temperaturas de hasta 34°.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el lunes y martes próximos.