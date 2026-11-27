FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 27 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el este (70°) y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 31°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo despejado durante todo el día, con viento moderado y una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 28 de noviembre, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 34°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con algunas nubes dispersas. El lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 28°, con pocas nubes. Para el martes 1 de diciembre, la mínima descenderá a 19° y la máxima será de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 23°, también con posibilidad de lluvias ligeras.