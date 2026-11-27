Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Córdoba se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, mientras que la humedad se sitúa en el 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.86 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un viernes sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en el clima. Para el sábado 28 de noviembre, se prevé un cielo despejado, con una mínima de 17° y una máxima de 34°. El domingo 29 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 21° y 34°. El lunes 30 de noviembre, el cielo estará parcialmente nublado, con mínimas de 22° y máximas de 34°. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se esperan lluvias intensas, con mínimas de 19° y máximas de 29°.