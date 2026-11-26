En el marco de la conmemoración de sus 100 años de historia, Cadena 3 dialogó este jueves con Analía Chirico, integrante del Rotary Club Córdoba desde hace 27 años, y Graciela Sáenz, médica ginecóloga y presidenta de la institución por segundo mandato.

Durante la entrevista, las dirigentes repasaron la significación del centenario de la entidad, que se constituyó en la cuarta fundada en Argentina tras Buenos Aires, Rosario y La Plata, apadrinada por el club porteño.

Para celebrar este hito, invitaron a toda la comunidad a participar del acto central, que se llevará a cabo este lunes, a las 12, en la Plaza San Martín de la capital provincial. El evento festivo contará con la actuación de la banda de la Fuerza Aérea, la presentación de un coro, la entrega de una plaqueta de homenaje por parte de la Legislatura provincial y los discursos de las autoridades y socios ante los vecinos y rotarios presentes.

Graciela Sáenz, quien asumió la conducción en un formato presencial tras haber liderado la gestión durante el periodo de pandemia, destacó el valor de sostener una institución de bien público a lo largo de un siglo sorteando los vaivenes políticos e institucionales del país. En su testimonio, resaltó que Rotary se nutre del compañerismo y la amistad como vehículo fundamental para consolidar grupos de trabajo dedicados al servicio comunitario. Asimismo, subrayó la inserción del club local dentro de una red global que cuenta con entre 1.200.000 y 1.300.000 socios distribuidos por todo el mundo, unidos por principios compartidos y por una red de ayuda mutua incondicional.

En el plano de la salud y la prevención, Sáenz detalló el histórico compromiso de Rotary Internacional con el programa de erradicación global de la poliomielitis impulsado desde la década de 1980. Explicó que esta cruzada, desarrollada de forma conjunta con la Fundación Bill y Melinda Gates, ha financiado vacunas e involucrado a miles de voluntarios como vacunadores en el terreno. Al respecto, advirtió sobre la importancia de mantener vivas las campañas de vacunación para evitar la propagación del virus —que aún persiste en zonas de Afganistán y Pakistán por barreras religiosas y políticas—, ponderando el completo esquema oficial de inmunización que posee Argentina.

Respecto al impacto directo de la labor rotaria en Córdoba, las entrevistadas repasaron importantes aportes realizados a la infraestructura sanitaria e instituciones locales. Entre las donaciones destacadas, mencionaron la entrega de un equipo láser al servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas para cirugías gratuitas de cataratas con provisión de lentes, así como la incorporación de un dermátomo para optimizar los injertos de piel en pacientes quemados. De igual manera, destacaron la colaboración histórica con la prevención de la desnutrición infantil a través de centros comunitarios, donde no solo se distribuyen alimentos, sino que se capacita a las madres en nutrición, higiene y esquemas de vacunación.

Finalmente, Chirico y Sáenz enfatizaron la fuerte apuesta institucional de cara al futuro a través del desarrollo de programas juveniles de liderazgo, como Interact (hasta los 18 años) y Rotaract (hasta los 30 años). Explicaron que la institución otorga becas de intercambio internacional para que jóvenes cordobeses viajen al exterior y reciban estudiantes de otros países, sembrando valores de paz, entendimiento cultural e integración humana. Al recordar historias de reconocidos empresarios cordobeses formados en estas ramas juveniles, las dirigentes concluyeron reafirmando que Rotary forma líderes con vocación social que aplican esas herramientas para el crecimiento integral de su comunidad.

Entrevista de “Amamos Argentina”.