El defensor de Newell's Lucas Carrizo fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que consideró su accionar como "conducta violenta" en la expulsión que sufrió al finalizar el partido frente a Gimnasia en La Plata, por los octavos de final del torneo Clausura.

La pena para el zaguero rojinegro resultó la más severa entre los expulsados en ese encuentro. Gabriel Arias recibió dos fechas, mientras que Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron castigados con una cada uno.

El fallo se alineó con lo que anticipaba el informe del árbitro Nicolás Ramírez, cuyo relato sobre la conducta de Carrizo fue contundente.

Según el escrito, el jugador tomó de la camiseta al arquero del Lobo Harlen Castillo, empujó a varios rivales y le propinó un cabezazo en el rostro a Marcelo Torres.

El árbitro también consignó que el futbolista le golpeó el brazo e hizo que se le cayera la tarjeta tras mostrarle la roja, y que debió ser retirado del lugar por sus propios compañeros.