Tucumán lanzó el programa "Primeros auxilios psicológicos": "Es como RCP emocional para cuidarnos"
La especialista en psiquiatría, psicología médica y referente en situaciones de emergencia, Silvia Bentolila, contó a Cadena 3 que la iniciativa apunta a que cualquier ciudadano pueda dar contención en momentos de crisis.
26/11/2026 | 23:57Redacción Cadena 3
FOTO: El programa apunta a un cuidado comunitario en situaciones críticas.
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Turno Noche
En el marco del lanzamiento en Tucumán del primer programa provincial de “Primeros auxilios psicológicos”, Cadena 3 dialogó este jueves con Sylvia Bentolila, médica especialista en psiquiatría, psicología médica y referente en salud mental y desastres.
Durante la entrevista, la especialista explicó que esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud tucumano busca instituir una política de cuidado y prevención primaria mediante una herramienta comunitaria comparable a un "RCP emocional", en la cual cualquier ciudadano pueda aprender a brindar contención básica frente a momentos de crisis o pérdida sin necesidad de ser un profesional de la salud.
Bentolila remarcó que contar con una presencia cercana y capacitada en instantes difíciles es determinante para fortalecer la resiliencia individual y colectiva, evitando que el impacto emocional agudo se transforme con el tiempo en un trauma o padecimiento severo de salud mental.
Asimismo, la profesional detalló que el programa enseña a reemplazar reacciones espontáneas o frases falsamente tranquilizadoras —tales como "todo va a estar bien" o "fue una desgracia con suerte"— por una escucha activa sin juicios de valor y la simple pregunta "¿En qué puedo ayudarte?".
Para lograrlo, enfatizó que no basta con una formación teórica o virtual, sino que se requiere un entrenamiento vivencial mediante un modelo en cascada, que replique estas prácticas en escuelas, instituciones y barrios de toda la provincia.
De este modo, Tucumán se convierte en la primera provincia del país en implementar esta estrategia internacional para consolidar redes humanas sólidas, que sostengan a la comunidad en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Entrevista de “Turno Noche”. Informe de Gabriel Melián.
Lectura rápida
¿Qué programa se lanzó en Tucumán? Se lanzó el primer programa provincial de “Primeros auxilios psicológicos”.
¿Quién es la especialista entrevistada? La especialista es Sylvia Bentolila, médica en psiquiatría y psicología médica.
¿Cuándo se realizó la entrevista? La entrevista se realizó este jueves.
¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo es instituir una política de cuidado y prevención primaria en momentos de crisis.
¿Cómo se implementará el programa? Se implementará mediante un entrenamiento vivencial en escuelas, instituciones y barrios.