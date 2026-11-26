FOTO: El programa apunta a un cuidado comunitario en situaciones críticas.

En el marco del lanzamiento en Tucumán del primer programa provincial de “Primeros auxilios psicológicos”, Cadena 3 dialogó este jueves con Sylvia Bentolila, médica especialista en psiquiatría, psicología médica y referente en salud mental y desastres.

Durante la entrevista, la especialista explicó que esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud tucumano busca instituir una política de cuidado y prevención primaria mediante una herramienta comunitaria comparable a un "RCP emocional", en la cual cualquier ciudadano pueda aprender a brindar contención básica frente a momentos de crisis o pérdida sin necesidad de ser un profesional de la salud.

Bentolila remarcó que contar con una presencia cercana y capacitada en instantes difíciles es determinante para fortalecer la resiliencia individual y colectiva, evitando que el impacto emocional agudo se transforme con el tiempo en un trauma o padecimiento severo de salud mental.

Asimismo, la profesional detalló que el programa enseña a reemplazar reacciones espontáneas o frases falsamente tranquilizadoras —tales como "todo va a estar bien" o "fue una desgracia con suerte"— por una escucha activa sin juicios de valor y la simple pregunta "¿En qué puedo ayudarte?".

Para lograrlo, enfatizó que no basta con una formación teórica o virtual, sino que se requiere un entrenamiento vivencial mediante un modelo en cascada, que replique estas prácticas en escuelas, instituciones y barrios de toda la provincia.

De este modo, Tucumán se convierte en la primera provincia del país en implementar esta estrategia internacional para consolidar redes humanas sólidas, que sostengan a la comunidad en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Entrevista de “Turno Noche”. Informe de Gabriel Melián.