La Legislatura de Santa Fe cerró el período sin aprobar la ley de violencia de género que venía discutiéndose desde hacía más de tres meses. El debate, atravesado por la movilización de la jornada previa y por el aumento de los casos, no alcanzó el consenso necesario y el proyecto quedó sin sanción.

La diputada Claudia Balagué lamentó el desenlace: "Terminamos hoy sin ley. Esperábamos en una fecha tan particular, lo que fue la marcha de ayer, el debate que se dio durante meses, más de tres meses que estamos discutiendo esto". Advirtió además que "los femicidios continuaron, las cifras se agravaron y los intentos de femicidio crecen día a día", y sostuvo que no se está logrando "esa apertura al diálogo y ese entendimiento con las políticas y las experiencias que se construyen desde las mujeres".

En la misma línea, la diputada Lionela Cattalini reclamó un lugar en la discusión: "Queremos ser parte de la discusión, como lo hemos sido siempre. Creo que es muy poco factible un proyecto de ley que hable de la violencia de género sin la visión de una Cámara que es paritaria".

Por su parte, la diputada Lucila De Ponti puso el acento en la necesidad de construir acuerdos: "Las diputadas estamos dispuestas a dialogar, a poder construir un texto de consenso. No pretendemos que se apruebe un 100% lo que presentamos, sino que queremos discutir con la propuesta del Ejecutivo para que haya una buena ley". Y precisó qué esperan las mujeres: "Una ley que determine una acción inmediata, urgente, para revertir esta situación de un pico de femicidios, donde Santa Fe tiene la tasa de femicidios más alta del país, pero también una buena ley en términos de lo que va a dejar para los procedimientos de denuncia, de contención de las mujeres, de recursos para la autonomía de las mujeres y todo lo otro que es de mediano plazo".

El proyecto, que buscaba dar respuesta a la problemática de la violencia de género en la provincia, quedó así sin tratamiento definitivo, pese a los reclamos de las legisladoras por una norma de consenso y de aplicación urgente.