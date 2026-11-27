Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 94% y una visibilidad de 10000 metros. El viento es prácticamente inexistente, con una velocidad de 0 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para este viernes 27 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 30°. Las condiciones del tiempo se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad alta podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se prevén lluvias y la visibilidad se mantendrá óptima durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con temperaturas elevadas. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 36°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 37°, con algunas nubes dispersas. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 38°, con cielo nublado. El martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con algunas nubes en el cielo.