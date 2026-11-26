Duki comparte su método de terapia para enfrentar tensiones y conflictos personales
El cantante sostuvo que pasa suficiente tiempo en el gimnasio frente a situaciones conflictivas, o ante la necesidad de insultar a alguien.
FOTO: Duki reveló su forma de terapia ante los momentos de tensión.
Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- El artista Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, popularmente conocido como Duki, ha compartido que dedica varias horas al gimnasio para manejar situaciones de tensión, describiendo el ejercicio como una forma de "terapia" que le ayuda a controlar su temperamento.
En una reciente entrevista en un canal de streaming, el músico expresó: "Frente a los problemas, voy al gimnasio y descargo ahí. Cuando termino, tengo otra claridad. Sobre todo, para mí, el hecho de poder descargar. Mi laburo y la toma de decisiones, va muy ligado a las relaciones".
Continuando con su relato, Duki mencionó que hay momentos en los que se enfrenta a conflictos con su equipo o personas cercanas, y no puede reaccionar de manera impulsiva: "Hay mañanas en que me levanto y hay personas de mi laburo o entorno que quizás se mandó una cagada o me hizo una forrada y no puedo responder como Mauro e insultarlos. Tengo que tener otras facultades".
El cantante también destacó que el gimnasio actúa como un activador para su mente cuando enfrenta problemas interpersonales: "Voy al gimnasio, tiro peso, me mato, estoy todo cansado y, por sobrevivir, mi cuerpo se olvida de todo ese enojo. Cuando vuelvo a agarrar el celular, le digo ‘Amigo, hiciste esto. No pasa nada. Andá y seguí con tu camino’".
Concluyó afirmando que el ejercicio es fundamental para su bienestar emocional: "Es como mi psicólogo, pero un montón. Ante todas las dudas y problemas que tengo, voy al gimnasio y lo descargo ahí. Cuando termino, tengo otra claridad, no estoy tan alerta, ni irascible. Es mi momento de terapia".
Lectura rápida
¿Qué reveló Duki?
El cantante compartió su método de terapia a través del ejercicio en el gimnasio para manejar tensiones.
¿Cómo le ayuda el gimnasio?
Le permite liberar tensión y tener claridad mental para enfrentar conflictos interpersonales.
¿Qué situaciones enfrenta?
Duki menciona conflictos con su entorno laboral y la necesidad de mantener la calma.
¿Qué siente tras entrenar?
Al finalizar su rutina, se siente menos irascible y más en control de sus emociones.
¿Por qué considera el gimnasio su terapia?
Porque le ayuda a descargar emociones y a reflexionar sobre sus problemas de manera más tranquila.
[Fuente: Noticias Argentinas]